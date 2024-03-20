РФ завдала авіаударів по Максимівці й Гірнику на Донеччині: є загиблі й поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Також дістала поранення літня жінка.

"Росіяни вдарили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. Поранення дістала 72-річна жінка", - написав Філашкін і зазначив, що поранену госпіталізовано.

Чиновник уточнив, що рятувальна операція на місці події завершена.

Окрім того, окупанти обстріляли Гірник Курахівської громади, що на Донеччині. Про це "Суспільному" повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

"Об 11:30 відбувся авіаракетний удар керованою авіаційною бомбою. Влучання бомби було по території освітнього закладу. Є двоє поранених, вони доставлені до лікарні", — сказав він.

Унаслідок обстрілу також пошкоджені багатоповерхівки, школа й дитсадок.