РФ завдала авіаударів по Максимівці й Гірнику на Донеччині: є загиблі й поранені
20 березня російська окупаційна армія завдала авіаудару по Максимівці Вугледарської громади Донецької області, внаслідок чого загинули двоє цивільних
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Також дістала поранення літня жінка.
"Росіяни вдарили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. Поранення дістала 72-річна жінка", - написав Філашкін і зазначив, що поранену госпіталізовано.
Чиновник уточнив, що рятувальна операція на місці події завершена.
Окрім того, окупанти обстріляли Гірник Курахівської громади, що на Донеччині. Про це "Суспільному" повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.
"Об 11:30 відбувся авіаракетний удар керованою авіаційною бомбою. Влучання бомби було по території освітнього закладу. Є двоє поранених, вони доставлені до лікарні", — сказав він.
Унаслідок обстрілу також пошкоджені багатоповерхівки, школа й дитсадок.
- Російські окупанти сьогодні атакували ракетою один із районів Харкова, внаслідок чого загинули люди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе