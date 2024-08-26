РФ здійснила артобстріл Нікополя: є загиблий, серед поранених – неповнолітня

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під час артобстрілу Нікополя загинув 47-річний чоловік. Попередньо, шестеро постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина", - написав він.

За його даними, всіх потерпілих госпіталізували.

"Одна людина "важка", решта – в стані середньої тяжкості", - поінформував Лисак.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено супермаркет, багатоповерхові будинки та автівки.