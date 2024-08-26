РФ здійснила артобстріл Нікополя: є загиблий, серед поранених – неповнолітня
Удень 26 серпня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула людина
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Під час артобстрілу Нікополя загинув 47-річний чоловік. Попередньо, шестеро постраждалих. Серед них – 14-річна дівчина", - написав він.
За його даними, всіх потерпілих госпіталізували.
"Одна людина "важка", решта – в стані середньої тяжкості", - поінформував Лисак.
Він зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено супермаркет, багатоповерхові будинки та автівки.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах. За даними ОВА, вибухи пролунали у двох районах Дніпропетровської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.75Продаж 46.44
- Актуальне
- Важливе