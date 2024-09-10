"Рішучість має стати значно далекобійнішою": Зеленський заявив, що Україна наближає кроки партнерів для допомоги

Про це повідомляє ОП України.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок. Які справді зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість", - заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, рішучість українців більш ніж достатня.

"Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо й щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день – це завдання. Кожен день – це максимум зусиль. Обов’язково здолаємо окупанта!", - йдеться у зверненні.