Росіяни атакували ракетами інфраструктурний обʼєкт у Харкові: виникла пожежа

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

"Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

О 12:13 він також писав, що у Харкові пролунали звуки "потужних вибухів".