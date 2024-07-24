Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни атакували ракетами інфраструктурний обʼєкт у Харкові: виникла пожежа

Росіяни атакували ракетами інфраструктурний обʼєкт у Харкові: виникла пожежа

Юлія Лаврук
24 липня, 2024 середа
12:25
Війна з Росією вибух на франківщині

Російські окупанти у середу, 24 липня, атакували інфраструктурний обʼєкт у Харкові. Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі немає

Зміст

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

"Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

О 12:13 він також писав, що у Харкові пролунали звуки "потужних вибухів".

  • Окупаційна армія РФ у вівторок, 23 липня, атакувала Херсон безпілотниками, внаслідок чого поранення отримали двоє працівників поліції та двоє цивільних.
Теги:
Україна
Росія
Харків
окупанти
ракетний удар
Ігор Терехов
Читайте також:
Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич
23 липня, 2024 вiвторок
"Багато комбригів готові свідчити": Кротевич поскаржився суду на бездіяльність ДБР щодо генерала Содоля
Автор Дар'я Тарасова
23 липня, 2024 вiвторок
Влада не транслює запит на справедливість всередину суспільства, - Притула про виїзд Ханумака за кордон
Резерв+
Автор Юлія Юліна
23 липня, 2024 вiвторок
У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 44.64
    Продаж 45.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 липня
13:07
Євпаторія
Партизани фіксують прибуття старої військової техніки в окуповану Євпаторію
12:55
Валерій Залужний
"Важко уявити, як склалося би життя без тебе": Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження
12:52
Україна - Євросоюз
Посли ЄС схвалили транш Україні на 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
12:52
війна з Росією, вибух, Росія
Британська розвідка оцінила наслідки удару 7 липня по складах у Воронезькій області
12:51
атомна енергетика
Удень погодинні вимкнення скасували майже по всій країні: ситуація в енергосистемі на 24 липня
12:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 липня: скільки коштують долар і євро
12:35
"Джокер: Божевілля на двох"
Вийшов трейлер сиквелу "Джокера" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Велика Британія повинна бути готовою до війни через три роки, а Росія пропонує мешканцям Москви $22 тис. за участь у війні проти України. Акценти світових ЗМІ 24 липня
12:12
Оновлено
Дмитро Кулеба та Ван І (праворуч)
Переговори за готовності РФ домовлятися чесно та роль Китаю: у Кулеби розповіли про зміст зустрічі з Ван Ї
12:05
OPINION
Олександр Антонюк
Росіяни у Криму готуються до блокади?
12:04
Аналітика
Війна з РФ
Під яку стратегію Україні потрібна додаткова західна зброя і до чого тут "Томагавки". Аналітика КБФ
11:49
Наталка Діденко
Дощі та грози в низці регіонів: прогноз погоди на 25 липня від Наталки Діденко
11:31
Жінки в ЗСУ
До ЗСУ долучилися 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці
11:22
Оновлено
РФ 23 липня атакувала Херсон дронами: поранено двох поліцейських та двох цивільних
11:19
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Світла буде більше: до енергомережі України підключили один з енергоблоків, який був у ремонті
11:13
Огляд
Карта Покровськ Торецьк липень
Карта бойових дій за період 17-24 липня: Торецьк чи Покровськ – куди піде головний наступ росіян
11:11
Дитяче Євробачення - 2024
Оголошені імена 15 виконавців, які пройшли до лонглиста Нацвідбору Дитячого Євробачення – 2024
11:11
Оновлено
Наслідки атаки 24 липня
РФ уранці вдарила по харківському офісу гуманітарної організації, яка займається розмінуванням: є загиблий
11:06
Віктор Медведчук
У справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" оголосили підозри Медведчуку та ексменеджерам Прикарпатзахідтрансу
10:56
Олександр Сирський
"Це реалістично": Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму
10:43
Повертають тіла без внутрішніх органів: родичі військовополонених припускають, що РФ використовує загиблих бійців ЗСУ для трансплантації
10:23
За участі "друзів Путіна": у Чорногорії затвердили оновлений склад уряду
10:23
У Києві відкриється фотовиставка загиблого воїна Максима Далі Кривцова
10:19
Олександр Сирський
РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис., - Сирський
10:05
OPINION
Валерій Пекар
Про соціологію. З людьми треба говорити
09:56
лісові пожежі ліс пожежа
Липневі лісові пожежі на ТОТ Луганщини завдали шкоди на 36,5 млрд грн
09:52
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало графіки відключення світла до 16:00
09:46
кібератака
Фахівці ГУР з ранку масовано атакують банківську систему РФ, - ЗМІ
09:37
МОК створює Олімпійські кіберспортивні ігри: перші змагання пройдуть у 2025 році
09:30
Партнерський матеріал
Чому call-центри – це шахрайство та чим ризикують люди, які влаштовуються туди на роботу: пояснення адвоката
09:28
У Москві підірвали авто, за даними ЗМІ - із заступником начальника центру військового зв'язку
09:15
Вибух
У Румунії вночі оголошували повітряну тривогу через атаку РФ по Україні: місцеві чули вибухи
09:07
Румен Радев
Президент Болгарії Радев зізнався, що був проти призначення прозахідного посла в Києві, який підтримує військову допомогу Україні
09:03
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 17 "шахедів" і 8 розвідувальних дронів
08:38
Оновлено
Війна з Росією
РФ штурмує українські позиції на 11 напрямках: на Покровському ЗСУ відбили 41 атаку
08:36
Камала Гарріс
Конгресмен-республіканець ініціював статтю про імпічмент проти Гарріс
08:30
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну "шахедами": на Харківщині та Одещині є постраждалі, на Київщині працювала ППО
08:03
OPINION
Олексій Петров
З мобілізованих "бусиками" виходять надійні воїни
07:55
Олімпійська збірна України з футболу
Олімпіада-2024: де дивитися стартовий матч збірної України з футболу на Іграх у Парижі
07:53
обстріл Херсона
Вночі ворог вдарив по Херсону: під завалами будинку загинула жінка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV