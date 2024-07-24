Росіяни атакували ракетами інфраструктурний обʼєкт у Харкові: виникла пожежа
Російські окупанти у середу, 24 липня, атакували інфраструктурний обʼєкт у Харкові. Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі немає
Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
"Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
О 12:13 він також писав, що у Харкові пролунали звуки "потужних вибухів".
- Окупаційна армія РФ у вівторок, 23 липня, атакувала Херсон безпілотниками, внаслідок чого поранення отримали двоє працівників поліції та двоє цивільних.
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