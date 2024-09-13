Росіяни КАБами атакували Сумщину: загинули 2 людини, серед поранених дитина
Вранці 13 вересня російські окупанти атакували КАБами Ямпільську громаду на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, шестеро отримали поранення, серед них дитина
Про це повідомляє Сумська ОВА.
За даними ОВА, російські війська скинули КАБи по цивільній інфраструктурі громади. Загалом зафіксовано чотири вибухи. Попередньо, внаслідок обстрілу загинули дві людини, шестеро отримали поранення, у тому числі одна дитина.
Крім того, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання. На місці працюють всі необхідні служби.
- Увечері 11 вересня Росія запустила на територію України кілька груп безпілотників. У Полтавській області вночі 12 вересня працювала ППО. У Конотопі на Сумщині є постраждалі, серед них дитина.
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