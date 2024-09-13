Росіяни КАБами атакували Сумщину: загинули 2 людини, серед поранених дитина

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За даними ОВА, російські війська скинули КАБи по цивільній інфраструктурі громади. Загалом зафіксовано чотири вибухи. Попередньо, внаслідок обстрілу загинули дві людини, шестеро отримали поранення, у тому числі одна дитина.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання. На місці працюють всі необхідні служби.