Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни КАБами атакували Сумщину: загинули 2 людини, серед поранених дитина

Росіяни КАБами атакували Сумщину: загинули 2 людини, серед поранених дитина

Юлія Лаврук
13 вересня, 2024 п'ятниця
12:25
Війна з Росією

Вранці 13 вересня російські окупанти атакували КАБами Ямпільську громаду на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, шестеро отримали поранення, серед них дитина

Зміст

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За даними ОВА, російські війська скинули КАБи по цивільній інфраструктурі громади. Загалом зафіксовано чотири вибухи. Попередньо, внаслідок обстрілу загинули дві людини, шестеро отримали поранення, у тому числі одна дитина.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання. На місці працюють всі необхідні служби.

  • Увечері 11 вересня Росія запустила на територію України кілька груп безпілотників. У Полтавській області вночі 12 вересня працювала ППО. У Конотопі на Сумщині є постраждалі, серед них дитина.
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
окупанти
Читайте також:
путін
Автор Ольга Бабишена
13 вересня, 2024 п'ятниця
Путін назвав дозвіл бити по РФ західними ракетами прямою участю НАТО у війні в Україні. Прем'єр Британії відреагував
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Автор Ірена Моляр
12 вересня, 2024 четвер
Росіяни перекидають резерви не тільки на Курський напрямок, але й у Брянську область: військовий експерт Снєгирьов про "успішний" контрнаступ армії РФ
Ердоган переговори
Автор Тетяна Нижник
12 вересня, 2024 четвер
"Путін проситиме про переговори": дипломат Безсмертний назвав фактори
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.37
    Продаж 46.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
13 вересня
13:00
Ексклюзив
Окупанти скинули потужну бомбу на Азовсталь
ГО "Спільнота Оленівки" закликала Зеленського, Буданова та перемовників провести пресконференцію щодо полонених
12:44
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський оновив склад РНБО
12:43
Олексій Брехт
Наглядова рада Укренерго призначила в. о. голови правління Олексія Брехта
12:09
електроенергія
Через негоду знеструмлено 41 населений пункт у чотирьох областях: ситуація в енергосистемі 13 вересня
12:07
OPINION
Зміни в уряді як демонстрація сили безсилої влади
11:56
Майкл Дуглас
Актор і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас відвідав саміт перших леді та джентльменів у Києві
11:42
Тарас Петриненко й Олександр Положинський
Тарас Петриненко й Олександр Положинський випустили пісню "Час" про "сенс життя і цінності"
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Заміна міністрів в українському уряді та Росія почала контрнаступ у Курській області. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
11:31
Ексклюзив
ЗСУ
Цілком можливо, що ми відійдемо на нашу територію: майор запасу НГУ про події на Курщині
11:31
Помер голова кримської організації "Конгресу українських націоналістів" Василь Овчарук
10:51
Фотовиставка TITANIUM
TITANIUM: у Парижі триває виставка про українців, важко травмованих унаслідок війни
10:44
"Малечі про інтимні речі"
Видавництво "Талант" без дозволу Ярмоленко й далі продає РФ книжку "Малечі про інтимні речі"
10:30
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Таке враження, що потенціал противника вичерпався: Згурець про ситуацію на Курщині
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Підпалював об’єкти залізниці й наводив ракети на Чернігів: 44-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення
10:07
OPINION
Борислав Береза
Як Нацбанк виплеснув дитину разом з купіллю
10:00
обстріл
Росіяни обстріляли з артилерії Малу Токмачку у Запорізькій області: поранили пенсіонерку
09:59
дрон, БПЛА
У ніч на 13 вересня сили ППО збили 24 "шахеди" ворога із 26
09:52
Вийшла пісня "Якби не ка-ца-пи"
Горовий презентував пісню "Якби не ка-ца-пи" і кліп, в якому знявся Кондратюк
09:52
Оновлено
Канадський кінофестиваль TIFF призупинив показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
09:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти атакували Одесу та район БПЛА: одна людина постраждала
09:39
Екснардепу оголосили підозру в ухиленні від сплати понад 71 млн грн податків
09:20
Ексклюзив
фортифікаційні споруди
Донецький кряж має бути переритим, а ми ремонтуємо школи, в які ніхто не піде, - депутат Дружківської міськради Довбня
08:50
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 143 боєзіткнення: ворог проводив атаки на кількох напрямках
08:48
У передмісті Маріуполя в ніч на 13 вересня було знищено російські склади з боєприпасами, - Андрющенко
08:21
OPINION
Еспрес-шлюби у "Дії" і ліцензії на знищення памʼяток історії, культури й природи
08:09
OPINION
У питаннях війни з Росією команда Трампа демонструє політичне божевілля
07:56
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація станом на ранок 13 вересня
07:46
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину у ніч на 13 вересня: у Нікополі поранена жінка
07:37
дрон, БПЛА
У РФ заявили про збиття 20 БПЛА над шістьма областями
07:36
ЗСУ
За добу Росія втратила на війні в Україні 1220 військових, 18 танків і 48 броньованих машин
07:28
Дональд Трамп
Суд відхилив апеляцію Трампа про припинення провадження після вироку у справі про підкуп порнозірки
07:16
санкції США
США запровадили санкції проти 16 венесуельських чиновників, пов'язаних з Мадуро
06:51
Україна-Польща
Польща доєдналась до закликів зняти обмеження з України на удари вглиб РФ
06:34
ЗСУ, військові
Контрнаступ російської армії в Курській області досяг незначних успіхів, - ISW
06:26
Прапор США
США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $165 млн
06:15
Новини Західної України
У Кишиневі суд засудив українку до чотирьох років за спробу підкупу поліцейського
05:57
Анонс
Костянтин Вівчаренко, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 6-го туру
05:28
Сергій Лавров
"Київ націлюють на посилення атак по простих росіянах": фейки роспропаганди за 12 вересня
04:34
війна з росією
DeepState: росіяни просунулись у Макіївці, Красногорівці та Гродівці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV