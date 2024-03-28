Росіяни не відпускають із фронту своїх військових, які укладали контракти на пів року, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Водночас ворог не відпускає тих, у кого завершився контракт, хоча саме агітацією на пів року заманював у лави армії на загарбницьку війну проти України. Таким чином росіяни отримують необхідну кількість особового складу на фронті", - йдеться у повідомленні.

У Центрі пишуть, що це призводить до частіших випадків дезертирства у ЗС РФ.

"Солдатів ловлять і формують з них загони "загубників" (рос. "потеряшка"), яких кидають в атаку в "м’ясні штурми", адже вони офіційно пропали безвісти ще до атаки", - зазначають активісти.