Росіяни не відпускають із фронту своїх військових, які укладали контракти на пів року, - Спротив
Росіяни вимагають від своїх військових укладати нові контракти, якщо ті хочуть піти у відпустку
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Водночас ворог не відпускає тих, у кого завершився контракт, хоча саме агітацією на пів року заманював у лави армії на загарбницьку війну проти України. Таким чином росіяни отримують необхідну кількість особового складу на фронті", - йдеться у повідомленні.
У Центрі пишуть, що це призводить до частіших випадків дезертирства у ЗС РФ.
"Солдатів ловлять і формують з них загони "загубників" (рос. "потеряшка"), яких кидають в атаку в "м’ясні штурми", адже вони офіційно пропали безвісти ще до атаки", - зазначають активісти.
- 27 березня заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, росіяни не шкодують ні живу силу, ні свою техніку.
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