Росіяни обстріляли Донеччину з артилерії: у Часовому Яру загинула людина, в Очеретиному є поранений

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Часів Яр зазнав чергового обстрілу — загинула людина. Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії — смертельне поранення отримав 46-річний чоловік", - написав він.

За його словами, також пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Зранку під обстрілами росіян опинилося й Очеретине, внаслідок чого відомо про 1 пораненого і пошкоджені приватні будинки.