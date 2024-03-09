Росіяни обстріляли Донеччину з артилерії: у Часовому Яру загинула людина, в Очеретиному є поранений
9 березня російська армія обстріляла з артилерії селища на Донеччині. У Часовому Яру загинув чоловік, а в Очеретиному є поранений
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"Часів Яр зазнав чергового обстрілу — загинула людина. Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії — смертельне поранення отримав 46-річний чоловік", - написав він.
За його словами, також пошкоджено 2 багатоповерхівки.
Зранку під обстрілами росіян опинилося й Очеретине, внаслідок чого відомо про 1 пораненого і пошкоджені приватні будинки.
- Російська терористична армія вранці суботи, 9 березня, обстріляла Нікопольщину на Дніпропетровщині з артилерії. Унаслідок цього загинув підліток, є поранений.
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