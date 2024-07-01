Росіяни понад 15 разів гатили по Нікопольщині з важкої артилерії та БПЛА: пошкоджені приватні оселі
Протягом дня 1 липня російська армія понад 15 разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з різного виду зброї, в результаті чого пошкоджено 4 приватні оселі та господарська споруда
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Росіяни тероризували Нікопольщину протягом дня. Понад 15 разів гатили по району. З важкої артилерії. Били дронами-камікадзе. Було й скидання боєприпасу з БПЛА", - написав він.
За словами очільника ОВА, росіяни цілили по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадам. Там пошкоджені 4 приватні оселі та господарська споруда.
Через обстріли також двічі горів сухостій. Займання пожежники приборкали.
"У цей час Дніпро все ще оговтується від ракетних атак. Сьогоднішньої та тієї, що сталася наприкінці минулого тижня. На місці розтрощеної ворогом багатоповерхівки розбирають завали. Надзвичайники виконали майже 65% робіт. Близько 50 жителів будинку звернулися по психологічну допомогу. І отримали підтримку від фахівців", - відзвітував Лисак.
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
- Російські окупанти у п'ятницю, 28 червня, обстріляли Дніпро. Внаслідок удару пошкоджена дев'ятиповерхівка, одна людина загинула, ще 12 постраждали, серед них 7-місячне немовля.
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