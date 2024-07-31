Росіяни поцілили з важкої артилерії та дронами-камікадзе по Нікопольщині: постраждав чоловік
Протягом дня 31 липня російські терористи атакують Нікопольщину із важкої артилерії та дронами-камікадзе. Внаслідок ударів постраждав чоловік
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни поцілили по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.
"Через ворога у райцентрі постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Пошкодили п'ятиповерхівку та 4 приватні оселі. А ще – 3 господарські споруди, паркани, газопровід", - написав Лисак.
- 28 липня російський ворог вдарив артилерією по Нікополю Дніпропетровської області. Унаслідок цього є постраждалі, серед них діти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.86 Купівля 40.86Продаж 41.35
- EUR Купівля 44.19Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе