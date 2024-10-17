Російські артилеристи в Саратові почали тренуватися на гаубицях з КНДР, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За даними агента, на базі нещодавно відновленого вищого артилерійського командного училища в Саратові артилеристів РФ почали готувати на самохідних артилерійських установках з Північної Кореї.

"Це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти та ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння, а також зростання ролі КНДР у війні Росії проти України", - підкреслили партизани.