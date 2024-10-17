Російські артилеристи в Саратові почали тренуватися на гаубицях з КНДР, - "Атеш"
На базі в Саратові російських військових почали тренувати на північнокорейських самохідних артилерійських установках
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
За даними агента, на базі нещодавно відновленого вищого артилерійського командного училища в Саратові артилеристів РФ почали готувати на самохідних артилерійських установках з Північної Кореї.
"Це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти та ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння, а також зростання ролі КНДР у війні Росії проти України", - підкреслили партизани.
- 16 жовтня проукраїнські сили зафіксували секретне місце дислокації російських військ у тимчасово окупованій Горлівці.
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