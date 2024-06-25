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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Саміт миру може перерости у політичний "Рамштайн", - Безсмертний

25 червня, 2024 вiвторок
21:33
Війна з Росією Саміт миру

Роман Безсмертний, український політик і дипломат, зазначив, що не випадково кількість глав держав, які були на Саміті миру, співпадає з кількістю держав, що беруть участь у форматі "Рамштайн"

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Видно, що на сьогодні світ перебуває у стадії визначення, тобто відбувається поляризація. Формується "вісь зла" навколо Росії, Ірану та Китаю і формується коаліція добра, демократії та свободи, де ключовим паролем є слово "Україна". Тут важливо розуміти, що сам по собі Саміт миру – реалізація курсу, щоб як можна швидше формувалася "Коаліція свободи", я так її назву. І дуже добре, що хтось приєднується, і стає зрозуміло, де союзник, а де противник. Щодо змісту цього процесу, то на мою думку, подальший розвиток цього форуму має вийти у розробку проєкту резолюції Генасамблеї ООН. Має відбутися згуртування тих, хто відстоює статут ООН, міжнародне право, світовий порядок, який заснований на правилах, аби вони зібралися і запропонували своє бачення та розуміння у відповідному документі", - зауважив Роман Безсмертний.

За його словами, дуже важливо, що у ході Саміту миру прозвучала теза, яку озвучила прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, сказавши, що потрібно виставити такі правила, які Путін прийме, а якщо не прийме, то повинні змусити його здатися.

"Ця вершинка саміту просить аплодисментів, бо речі, які стосувалися трьох позицій щодо ядерної безпеки та гуманітарного права в умовах регіональних чи континентальних конфліктів, це суперважливі теми, але напрямок руху Саміту та його учасників, заданий Мелоні, абсолютно правильний. Цей напрямок дає відповідь на питання, що йде мова про формування Коаліції свободи. Важливо зараз не зупиняти розмови про наступні такі зустрічі. Сам процес цього саміту показав, що і як ідея, і як організаційна форма з погляду навіть перетворення "Рамштайну" у діючий штаб Коаліції свободи, це дуже важлива річ. Я вже не кажу про те, що Саміт миру може за таких умов перерости у політичний "Рамштайн", де будуть засідати глави держав, міністри оборони, начальники штабів, які зустрічаються у форматі "Рамштайн", - підкреслив політик.

Дипломат додав, що невипадково кількість глав держав, які були на Саміті миру, співпадає з кількістю держав, що беруть участь у форматі "Рамштайн". Це дуже важливо і цього упускати не можна, на цьому і треба акцентувати увагу.

  • Упродовж 15 та 16 червня у Швейцарії зібралися понад 100 країн та міжнародних організацій, більшість із яких у підсумку підтримала спільне комюніке.
  • За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Китай
Роман Безсмертний
ООН
Італія
Свобода
Іран
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