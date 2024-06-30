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Ексклюзив

Шлях України до ЄС буде набагато коротший, ніж в інших країн, - Стефанішина

30 червня, 2024 неділя
20:59
Війна з Росією Україна ЄС

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що Україна пройде етап перемовин щодо вступу до ЄС набагато швидше, ніж інші країни

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Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу є важливим етапом. Це рішення про те, що Україна стане членом ЄС. Рішення лише за процесом. Україна сьогодні не є новачком в питанні євроінтеграції. Ми понад 10 років виконували угоду про асоціацію з ЄС. На жаль, більшість рішень стали результатом реагування на наслідки війни Росії проти України. Зокрема, ринок праці, коли більшість громадян України перебувають на території ЄС. Однак, весь процес перемовин щодо вступу України до ЄС буде набагато коротший, ніж для більшості країні", - заявила Стефанішина.

За словами Стефанішиної, політичне керівництво України працює над пришвидшеним вступом до ЄС.

"Наша країна достатньо спроможна, як уряд. Саме тому ми маємо мету вийти на цей рік щодо наших зобовʼязань. Єврокомісія теж працює в штатному режимі щодо України, але ми також працюємо над тим, щоб Україна пройшла швидше етап перемовин щодо вступу до ЄС", - додала вона.

Безпекова угода з ЄС

Зеленський підписав безпекову угоду з ЄС. Про це свідчить трансляція на сайті Єврокомісії.

Документ закріплює зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині.

Зобов'язання ЄС у галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову та сталу підтримку у сфері безпеки та оборони України: надання зброї, організація військових навчань, допомога у розмінуванні, співпраця в оборонному виробництві тощо.

Інші пункти угоди: підвищення стійкості до кібер- і гібридних загроз, протимінна діяльність, реформування сектору цивільної безпеки та підтримка правоохоронних органів, протидія розповсюдженню вогнепальної зброї, підтримка енергетичної та ядерної безпеки, обмін розвідувальними даними та супутниковими знімками.

У договорі гарантується не тільки підтримка оборони України, а й макрофінансова, гуманітарна допомога, підтримка в проведенні реконструкції та реформ. Своєю чергою Україна бере на себе зобов'язання проводити подальші реформи, посилити заходи прозорості та підзвітності щодо отриманої допомоги, а також робити внесок у безпеку ЄС і його членів.

Разом із тим ЄС підтримуватиме Україну в галузі енергетичної та ядерної безпеки, енергетичного переходу. Також відбуватиметься обмін  розвідданими та супутниковими знімками. 

Повний текст угоди читайте тут

Теги:
Україна
ЄС
російська армія
євроінтеграція
Вступ в ЄС
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