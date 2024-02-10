Шойгу відвідав командний пункт військ РФ на Куп'янському або Лиманському напрямку, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Шойгу під час візиту отримав доповіді російського командування про ситуацію на передовій.

Аналітики нагадали, що у жовтні 2023 року міністр РФ відвідав командний пункт Східного угруповання військ на Донецькому напрямку, незабаром після того, як російські війська розпочали локалізовану наступальну операцію в районі Авдіївки.

"Візит Шойгу може свідчити про те, що Західне угруповання військ переоцінює аспекти своєї поточної наступальної операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна після того, як інтенсивні російські наступи в січні призвели до лише незначних тактичних успіхів у цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, цей візит може свідчити про те, що російське військове командування надає пріоритет наступальним операціям на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.