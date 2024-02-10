Шойгу відвідав командний пункт військ РФ на Куп'янському або Лиманському напрямку, - ISW
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав командний пункт Західного угруповання військ РФ, ймовірно, на Куп’янському або Лиманському напрямку. Аналітики ISW назвали мету візиту
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що Шойгу під час візиту отримав доповіді російського командування про ситуацію на передовій.
Аналітики нагадали, що у жовтні 2023 року міністр РФ відвідав командний пункт Східного угруповання військ на Донецькому напрямку, незабаром після того, як російські війська розпочали локалізовану наступальну операцію в районі Авдіївки.
"Візит Шойгу може свідчити про те, що Західне угруповання військ переоцінює аспекти своєї поточної наступальної операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна після того, як інтенсивні російські наступи в січні призвели до лише незначних тактичних успіхів у цьому районі", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, цей візит може свідчити про те, що російське військове командування надає пріоритет наступальним операціям на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- 2 лютого Шойгу заявив, що війська РФ зберігають "стратегічну ініціативу" вздовж усієї лінії фронту в Україні, що помітно відрізняється від попередньої його характеристики російських операцій як "активної оборони".
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