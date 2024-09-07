Сили ППО за ніч знищили 58 російських "шахедів": деякі полетіли до РФ, Білорусі та ТОТ Луганщини
У ніч проти суботи, 7 вересня, українські оборонці неба збили 58 із 67 російських дронів. Низка безпілотників вийшла з підконтрольного повітряного простору України
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі ворог запускав ударні БПЛА типу Shahed з російських Курська, Єйська та мису Чауди, що в окупованому Криму.
Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводжували 67 "шахедів". У результаті протиповітряного бою вдалося збити 58 ударних БПЛА.
У ПС ЗСУ додали, що 6 російських безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БПЛА були локаційно втрачені на території України - імовірно, упали під впливом засобів РЕБ.
Загалом цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.
До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.
- Цієї ночі у столиці та на Київщині зафіксували падіння уламків російських дронів, у кількох областях було чути вибухи. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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