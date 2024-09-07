Сили ППО за ніч знищили 58 російських "шахедів": деякі полетіли до РФ, Білорусі та ТОТ Луганщини

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі ворог запускав ударні БПЛА типу Shahed з російських Курська, Єйська та мису Чауди, що в окупованому Криму.



Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводжували 67 "шахедів". У результаті протиповітряного бою вдалося збити 58 ударних БПЛА.

У ПС ЗСУ додали, що 6 російських безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БПЛА були локаційно втрачені на території України - імовірно, упали під впливом засобів РЕБ.

Загалом цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.