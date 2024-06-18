"Спочатку дрони, потім стадіони": нардеп Лозинський про законопроєкт щодо фінансування війська місцевими радами

Про це розповів голова підкомітету з питань деколонізації Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, передає кореспондент Espreso.TV Дмитро Дідора.

Лозинський наголосив, що цей закон є важливим для фронту, оскільки органи самоврядування зможуть відправляти "десятки мільярдів" на потреби військових частин та підрозділів, завдяки чому на фронті закриватимуться найбільш дефіцитні потреби.

"Це про FPV-дрони, це про пікапи, це про нічну тепловізійну оптику, техніку. Це про можливість зараз дуже швидко приймати рішення для того, щоб на фронті наші відчули цю підтримку, відчули це забезпечення. І сьогодні цей закон, до речі, дозволив розблокувати можливість спрямувати десятки мільярдів грошей на найбільш дефіцитні засоби з коштів місцевого самоврядування", - сказав він.

Нардеп вказав, що багато громад і раніше підтримували військових, втім, закон допоміг легалізувати цю допомогу. Відтак, громади не будуть нести відповідальність за те, що робили це раніше.

"Ну і найголовніше: спочатку дрони, потім стадіони. Те, що вимагали люди, те, за що люди виходили на вулиці. Нарешті Верховна Рада це почула, нарешті рішення прийнято, 303 - конституційна більшість", - сказав він.

Лозинський також пояснив, яким чином громади зможуть скерувати кошти на допомогу військовим. Зокрема, якщо у місцевому бюджеті будуть вільні кошти, їх зможуть вкласти не в перекладання бруківки, а на потреби армії. Громади зможуть закуповувати безпосередньо FPV-дрони, пікапи, все необхідне, і передавати їх, або навіть прямо перераховувати кошти на військові частини.

"Це мова йде про десятки мільярдів гривень, це мова йде про ті кошти, які можуть бути виділені сьогодні. І на фронті ті самі дрони, ті самі пікапи можуть з'явитися вже за декілька тижнів після виділення цих коштів. Це ще одна величезна перевага такого рішення", - вказав нардеп.

Він додав, що такі дії - це право громад, але не обов'язок. Але навіть маленькі містечка чи села раніше підтримували військових. Нардеп вважає, що тепер, коли громадам повернули право розпоряджатися своїми коштами, підтримка зросте. Втім, у законі також передбачені запобіжники: громади не зможуть закуповувати зброю чи боєприпаси.