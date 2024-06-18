"Спочатку дрони, потім стадіони": нардеп Лозинський про законопроєкт щодо фінансування війська місцевими радами
Нардеп Лозинський вважає, що ухвалення закону про дозвіл місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони збільшить масштаби допомоги військовим
Про це розповів голова підкомітету з питань деколонізації Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, передає кореспондент Espreso.TV Дмитро Дідора.
Лозинський наголосив, що цей закон є важливим для фронту, оскільки органи самоврядування зможуть відправляти "десятки мільярдів" на потреби військових частин та підрозділів, завдяки чому на фронті закриватимуться найбільш дефіцитні потреби.
"Це про FPV-дрони, це про пікапи, це про нічну тепловізійну оптику, техніку. Це про можливість зараз дуже швидко приймати рішення для того, щоб на фронті наші відчули цю підтримку, відчули це забезпечення. І сьогодні цей закон, до речі, дозволив розблокувати можливість спрямувати десятки мільярдів грошей на найбільш дефіцитні засоби з коштів місцевого самоврядування", - сказав він.
Нардеп вказав, що багато громад і раніше підтримували військових, втім, закон допоміг легалізувати цю допомогу. Відтак, громади не будуть нести відповідальність за те, що робили це раніше.
"Ну і найголовніше: спочатку дрони, потім стадіони. Те, що вимагали люди, те, за що люди виходили на вулиці. Нарешті Верховна Рада це почула, нарешті рішення прийнято, 303 - конституційна більшість", - сказав він.
Лозинський також пояснив, яким чином громади зможуть скерувати кошти на допомогу військовим. Зокрема, якщо у місцевому бюджеті будуть вільні кошти, їх зможуть вкласти не в перекладання бруківки, а на потреби армії. Громади зможуть закуповувати безпосередньо FPV-дрони, пікапи, все необхідне, і передавати їх, або навіть прямо перераховувати кошти на військові частини.
"Це мова йде про десятки мільярдів гривень, це мова йде про ті кошти, які можуть бути виділені сьогодні. І на фронті ті самі дрони, ті самі пікапи можуть з'явитися вже за декілька тижнів після виділення цих коштів. Це ще одна величезна перевага такого рішення", - вказав нардеп.
Він додав, що такі дії - це право громад, але не обов'язок. Але навіть маленькі містечка чи села раніше підтримували військових. Нардеп вважає, що тепер, коли громадам повернули право розпоряджатися своїми коштами, підтримка зросте. Втім, у законі також передбачені запобіжники: громади не зможуть закуповувати зброю чи боєприпаси.
- 18 червня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9559-д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони.
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