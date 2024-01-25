Сценарії могли бути абсолютно різні: ГУР МО про падіння літака Іл-76

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Висновки зараз представляти зарано, але сценарії могли бути абсолютно різні. Взагалі, коли ми говоримо про Білгород, то використання цього летовища у так званих гуманітарних цілях, про які вони говорять, дуже дивно звучить. Нагадаємо, що для цивільної авіації небо там закрите. Стосовно того, що там відбувається, то це поруч з лінією фронту, тому ця територія фактично перебуває в режимі бойових дій. І Білгородщина сьогодні, поруч з Москвою і Кримом, є в топі по насиченості російськими засобами ППО та ПРО, а також розрахунками ПЗРК, які там активно використовуються", - зауважив Андрій Юсов.

За його словами, ми неодноразово бачили, як росіяни збивали свої літаки. Також того дня і Україна, і Росія використовувала свої безпілотники. Над Білгородом працювали українські розвідувальні БПЛА, а росіяни запускали дрони-камікадзе. За повідомленням російських джерел фіксується інформація про роботу російського ППО проти начебто українських безпілотників, про це вони самі інформували та повідомляли.

"Якщо відштовхуватися від російської інформації за кількістю людей на борту Іл-76, то літак був завантажений на 1/3. А що тоді там було ще? Враховуючи, що літак вже здійснював перекидання ракет, зокрема для С-300 та С-400, то цілком міг бути й такий вантаж. Власне, інформація про кількість охоронців на борту, то вона взагалі не витримує жодної критики. Уявити собі, що московські загарбники лише трьох охоронців поставили на борт, де перебувають 65 українських захисників, це було б дуже наївно з нашого боку. Тому це все потребує максимально повного доступу, а це можна зробити лише у форматі міжнародного розслідування", - підкреслив представник ГУР МО.

Юсов додав, що Україна і Росія висновкам один одного зараз не будуть довіряти, відповідно, треба залучати третю сторону. Україна готова максимально відкрито до такого розслідування. Від позиції держави-агресорки, на жаль, такої готовності не спостерігається.