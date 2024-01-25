Сценарії могли бути абсолютно різні: ГУР МО про падіння літака Іл-76
Андрій Юсов, представник ГУР МО, зазначив, що дуже дивно звучить заява РФ про використання летовища у Білгороді у так званих гуманітарних цілях у той час, як небо там закрите для цивільної авіації
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Висновки зараз представляти зарано, але сценарії могли бути абсолютно різні. Взагалі, коли ми говоримо про Білгород, то використання цього летовища у так званих гуманітарних цілях, про які вони говорять, дуже дивно звучить. Нагадаємо, що для цивільної авіації небо там закрите. Стосовно того, що там відбувається, то це поруч з лінією фронту, тому ця територія фактично перебуває в режимі бойових дій. І Білгородщина сьогодні, поруч з Москвою і Кримом, є в топі по насиченості російськими засобами ППО та ПРО, а також розрахунками ПЗРК, які там активно використовуються", - зауважив Андрій Юсов.
За його словами, ми неодноразово бачили, як росіяни збивали свої літаки. Також того дня і Україна, і Росія використовувала свої безпілотники. Над Білгородом працювали українські розвідувальні БПЛА, а росіяни запускали дрони-камікадзе. За повідомленням російських джерел фіксується інформація про роботу російського ППО проти начебто українських безпілотників, про це вони самі інформували та повідомляли.
"Якщо відштовхуватися від російської інформації за кількістю людей на борту Іл-76, то літак був завантажений на 1/3. А що тоді там було ще? Враховуючи, що літак вже здійснював перекидання ракет, зокрема для С-300 та С-400, то цілком міг бути й такий вантаж. Власне, інформація про кількість охоронців на борту, то вона взагалі не витримує жодної критики. Уявити собі, що московські загарбники лише трьох охоронців поставили на борт, де перебувають 65 українських захисників, це було б дуже наївно з нашого боку. Тому це все потребує максимально повного доступу, а це можна зробити лише у форматі міжнародного розслідування", - підкреслив представник ГУР МО.
Юсов додав, що Україна і Росія висновкам один одного зараз не будуть довіряти, відповідно, треба залучати третю сторону. Україна готова максимально відкрито до такого розслідування. Від позиції держави-агресорки, на жаль, такої готовності не спостерігається.
Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.
В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають вірогідної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених у російському Іл-76.
25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
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