Студент КПІ розповів про гусеничні евакуаційні ноші, які допомагають рятувати бійців з поля бою

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Розробником цієї ідеї є Дмитро Мамонов, він переселенець зі Слов'янська. Він повністю розробив ідею, а ми втілюємо її в життя. Ми звернулися до Дмитра Мамонова, щоб він нам дав дозвіл на використання свого патенту. Ноші ми почали виготовляти з грудня місяця. У березні ми вже зробили один екземпляр, до кінця тижня хочемо ще зробити два й відправити на фронт. Перевагою цих нош є те, що вони є мобільні, і їх можна скласти", - пояснив Підпалько.

За словами Івана Підпалька, українські військові наголошують, що є велика потреба в такому виробі на фронті.

"Акумулятору вистачає на 5 кілометрів, швидкість десь теж 5 км на годину. Ці ноші дистанційно керовані, важать 57 кг з гусеницями. Гусениці накидаються на колеса, тобто ноші можуть їхати по бездоріжжю. Багато військових кажуть, що є велика потреба в такому виробі на фронті, але з міністерств до нас ніхто не звертався. Наша ціль зробити 5 нош і відправити їх", - додав Підпалько.