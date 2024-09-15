"Там екологічна катастрофа": правозахисник Лисянський про ситуацію з окупованими шахтами на Донбасі

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"З 2014 по 2024 рік зі ста шахт, які знаходились під контролем окупантів з 2014 року, залишилось всього-на-всього 8 шахт. Крім ста шахт були ще заводи, які обслуговували гірниче обладнання, були учбові пункти, були палаци культури, спортивні клуби, які були при шахтах. Це все ліквідовано. Це сотні тисяч робітничих місць. Шахтарів, коли шахти ліквідували, їх або примусово мобілізували, або хто міг втік у Польщу, або в Росію, або в Казахстан - там, де є вугільна промисловість, знайшов там роботу. Зараз окупанти вже завозять робітників з Кузбасу для того, щоб вони працювали на цих восьми шахтах, які залишились на тимчасово окупованій території України", - розповів він.

Він наголосив, що шахти не можна просто ліквідувати, з них потрібно постійно відкачувати воду.

"Щодо відновлення: на жаль, ситуація вже неконтрольована, і вона дуже погана. Річ у тім, що шахти на Донбасі глибокі і там дуже великий приток води і, я ж казав, це сто шахт. Це величезна система відкачки шахтних вод, і окупанти її зруйнували, тому що шахту не можна ліквідувати, її просто можна законсервувати і відкачувати постійно воду для того, щоб ця вода з шахт не піднялася на поверхню і не отруїла грунт. А якщо брати шахту Карла Маркса, на якій в Радянському Союзі проводити ядерні випробування, то там були ядерні відходи в капсулі, вони зберігалися внизу, і цю капсулу з ядерними відходами уже зруйнували шахтні води, і це вже піднялося на поверхню. І уже ці води, вони піднялися на поверхню і отруїли багато грунтів, там екологічна катастрофа, це дійсно так. І навіть я розмовляв якось зі своїми шахтарями, вони мені кажуть, що є окремі ділянки, куди виходять шахтні води, і в цих ділянках люди повально хворіють на онкологію. Тому там, коли це все буде деокуповано, для того, щоб там це відновити, спочатку потрібно розібратися з екологією для того, щоб люди не хворіли, для того, щоб це все знівелювати, а вже потім говорити про промислове відродження. Але я вам так хочу сказати: воно буде нерентабельно, а тобто економічно непрактично, окупанти все зруйнували, все, що могли, на жаль, так", - зазначив він.