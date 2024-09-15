Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Там екологічна катастрофа": правозахисник Лисянський про ситуацію з окупованими шахтами на Донбасі
Ексклюзив

"Там екологічна катастрофа": правозахисник Лисянський про ситуацію з окупованими шахтами на Донбасі

Марина Клюєва
15 вересня, 2024 неділя
20:56
Війна з Росією День шахтаря

Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи розповів про ситуацію із шахтами на Донбасі, які перебувають під тимчасовим контролем російських окупантів

Зміст

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"З 2014 по 2024 рік зі ста шахт, які знаходились під контролем окупантів з 2014 року, залишилось всього-на-всього 8 шахт. Крім ста шахт були ще заводи, які обслуговували гірниче обладнання, були учбові пункти, були палаци культури, спортивні клуби, які були при шахтах. Це все ліквідовано. Це сотні тисяч робітничих місць. Шахтарів, коли шахти ліквідували, їх або примусово мобілізували, або хто міг втік у Польщу, або в Росію, або в Казахстан - там, де є вугільна промисловість, знайшов там роботу. Зараз окупанти вже завозять робітників з Кузбасу для того, щоб вони працювали на цих восьми шахтах, які залишились на тимчасово окупованій території України", - розповів він. 

Він наголосив, що шахти не можна просто ліквідувати, з них потрібно постійно відкачувати воду.

"Щодо відновлення: на жаль, ситуація вже неконтрольована, і вона дуже погана. Річ у тім, що шахти на Донбасі глибокі і там дуже великий приток води і, я ж казав, це сто шахт. Це величезна система відкачки шахтних вод, і окупанти її зруйнували, тому що шахту не можна ліквідувати, її просто можна законсервувати і відкачувати постійно воду для того, щоб ця вода з шахт не піднялася на поверхню і не отруїла грунт. А якщо брати шахту Карла Маркса, на якій в Радянському Союзі проводити ядерні випробування, то там були ядерні відходи в капсулі, вони зберігалися внизу, і цю капсулу з ядерними відходами уже зруйнували шахтні води, і це вже піднялося на поверхню. І уже ці води, вони піднялися на поверхню і отруїли багато грунтів, там екологічна катастрофа, це дійсно так. І навіть я розмовляв якось зі своїми шахтарями, вони мені кажуть, що є окремі ділянки, куди виходять шахтні води, і в цих ділянках люди повально хворіють на онкологію. Тому там, коли це все буде деокуповано, для того, щоб там це відновити, спочатку потрібно розібратися з екологією для того, щоб люди не хворіли, для того, щоб це все знівелювати, а вже потім говорити про промислове відродження. Але я вам так хочу сказати: воно буде нерентабельно, а тобто економічно непрактично, окупанти все зруйнували, все, що могли, на жаль, так", - зазначив він. 

  • 13 вересня повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області демонтують системи живлення шахт, а також вимикають високовольтні лінії.
Теги:
Україна
екологія
Донбас
російська армія
Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
екологічна катастрофа
Економіка
Читайте також:
Автор Віталій Бесараб
11 вересня, 2024 середа
Теоретично Росія може застосувати ядерну зброю, але після цього ця країна зникне з мапи світу, - дипломат Огризко
Негода в Польщі
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2024 субота
Негода в Центральній Європі: у Румунії 4 загиблих, на півдні Польщі готуються до евакуації, а в Чехії запроваджують НС
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
15 вересня
21:45
вогонь
На Луганщині вирують пожежі: окупанти оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
21:43
Оновлено
Кадировці на ЗАЕС зберігають боєприпаси й влаштували там тир: інформація від партизанів
21:29
Ексклюзив
грузія
Суспільство у Грузії залякане війною, - політолог Сушко про заяву Іванішвілі щодо вибачення за війну 2008 року
21:27
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Армія РФ увечері 15 вересня запустила ударні БПЛА по Україні
21:25
Оновлено
Укрзалізниця скасувала низку рейсів через повені в ЄС
21:17
Оновлено
Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові
Росіяни вдарили шістьма КАБами по Харкову та району: горіла багатоповерхівка, є загибла, 42 людини поранені
21:14
Володимир Зеленський
Зеленський після чергового удару по Харкову: треба нищити російську військову авіацію там, де вона базується
21:04
повінь
Україна запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з наслідками шторму "Борис"
21:00
Чорноморський флот РФ
Чорноморський флот вивели з Новоросійська в очікуванні далекобійних ударів: що видно з супутника
20:42
Дональд Трамп
Трамп оголосив, що ненавидить Тейлор Свіфт після того, як співачка підтримала Камалу Гарріс на виборах
20:42
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський назвав 4 пункти Плану перемоги України, який він особисто представить Байдену, Гарріс, Трампу і конгресу
20:33
Огляд
Займання на нафтопроводі
Атака дронів на Москву, пожежа на нафтопроводі в Оренбурзькій області та влучання безпілотників по російських військах у Маріуполі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:11
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго не планує вимкнень світла 16 вересня
20:08
OPINION
Галина Пагутяк
Украдені діти
19:58
Оновлено
"Ворскла" - "Рух" 0:0 (15.09.2024)
"Ворскла" розійшлася миром з "Рухом", "Полісся" здолало "Верес". Розклад і результати 6-го туру УПЛ
19:47
США Україна
США схильні дозволити удари вглиб РФ, оскільки бояться паралічу українських АЕС, - Politico
19:36
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни шукають слабкі місця на Курахівському напрямку, - генерал Маломуж про ситуацію на фронті
18:57
Джейк Салліван
Радник президента США Салліван: дозволу на удари вглиб РФ ще немає, тривають "інтенсивні консультації"
18:47
Інтерв’ю
санкції проти Росії
Є способи за допомогою яких США і ЄС можуть посилити тиск на Росію, - експерт Фрід
18:28
Андрій Деркач
Екснардеп від ПР, спонсор УПЦ МП, сват Литвина: Андрій Деркач став російським сенатором від Астраханської області
18:26
Десна
Забруднення Десни дісталося Київщини: що це означає
18:14
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації
18:01
OPINION
І знову про російські ядерні випробування
17:43
терористи ХАМАС
ХАМАС заявив, що має достатньо ресурсів, аби продовжувати війну з Ізраїлем
17:32
Інтерв’ю
путін
Зараз старий план Кремля не працює, а нового ще нема, - російський опозиційний експерт Морозов
17:22
Наслідки російської атаки по Сумщині
Протягом доби на Сумщині армія РФ поранила двох жителів прикордоння
16:51
Аналітика
ракети великої дальності ATACMS
Удари по РФ західною зброєю: коли партнери можуть дати дозвіл та чим битиме Україна
16:50
Оновлено
повінь у Туреччині
Шторм "Борис" у Центральній Європі: у Чехії вода почала зносити будинки, Румунія, Австрія та Польща повідомляють про смерті унаслідок повені
16:35
Ексклюзив
Конгрес США
"Гроші точно не пропадуть": професор Айзенберг про $5,8 млрд, передачу яких Конгрес США має ухвалити до 30 вересня
16:29
повістка
В Україні автоматизують повістки: усі подробиці
16:20
Оновлено
Росіяни вбили трьох людей поблизу Гуляйполя
Поблизу Гуляйполя росіяни вбили трьох аграріїв: у Нацполіції розповіли подробиці
16:09
OPINION
Новий підхід до історії: Територія не є субʼєктом історичного процесу, лише його ареною
16:05
Прапор США
США несподівано відправили свої війська на Аляску: у чому причина
15:35
Підготовка мобілізованих: термін БЗВП подовжать, з'явиться Школа інструкторів
15:07
Оновлено
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Північ Донеччини знеструмлено. ЗМІ кажуть про удар по Слов'янській ТЕС
14:31
Окупанти на Донеччині
Партизани виявили командний пункт росіян поблизу Маріуполя
14:28
НАТО, Трамп
Трамп заявив, що може завершити війну в Україні за допомогою "сили та мудрості"
14:09
Командир загону "Ахмат" Рамзана Кадирова Апті Алаудінов
Командир "Ахмата" Алаудінов заявив, що не витягуватиме кадировців з полону. Лише важко поранених
14:02
OPINION
Сергій Руденко
Творці путінських ілюзій мають відповісти як воєнні злочинці
13:59
підземна школа у Харкові
На Харківщині триває будівництво 6 підземних шкіл, розробляють проєкти ще 16
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV