Це може сприяти припиненню зловмисної діяльності Кремля, - держдеп про контакти Туреччини і РФ

Так прокоментував повідомлення про ймовірний візит Путіна до Туреччини заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Насамперед я залишу право нашим турецьким партнерам говорити про їхні власні зобов’язання у зовнішній політиці, яку вони ведуть. Якщо ж будь-яка країна здатна зіграти значущу роль у припиненні зловмисної діяльності Росії, ми, безперечно, вітали б це",- сказав представник Держдепу.

Він нагадав, що турецька сторона відігравала важливу роль у реалізації Чорноморської зернової ініціативи.

У цьому зв’язку Пател наголосив, що важливо, аби українське зерно доставлялося за призначенням.