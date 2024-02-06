Це може сприяти припиненню зловмисної діяльності Кремля, - держдеп про контакти Туреччини і РФ
Сполучені Штати не коментують зовнішні зв’язки Туреччини і Росії, однак вітатимуть контакти між лідерами цих країн, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність РФ
Так прокоментував повідомлення про ймовірний візит Путіна до Туреччини заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.
"Насамперед я залишу право нашим турецьким партнерам говорити про їхні власні зобов’язання у зовнішній політиці, яку вони ведуть. Якщо ж будь-яка країна здатна зіграти значущу роль у припиненні зловмисної діяльності Росії, ми, безперечно, вітали б це",- сказав представник Держдепу.
Він нагадав, що турецька сторона відігравала важливу роль у реалізації Чорноморської зернової ініціативи.
У цьому зв’язку Пател наголосив, що важливо, аби українське зерно доставлялося за призначенням.
- Наприкінці січня у Кремлі заявили, що в лютому готується візит Володимира Путіна до Туреччини. Однією з основних тем переговорів із президентом країни Реджепом Ердоганом буде Україна.
- Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан розповів, що Ердоган під час зустрічі з російським колегою обговорить "новий механізм" експорту українського зерна через Чорне море.
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