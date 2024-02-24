Це не тільки солідарність з Україною: політолог Магда про візит світових лідерів до Києва 24 лютого

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Європейські політики не просто висловлюють солідарність з Україною, тобто це на сьогодні очевидно, бо ця солідарність триває 730 днів. Але є і момент, коли вони думають про власні політичні кампанії. Кампанія з виборів до Європарламенту, які відбудуться на початку червня, а навесні буде достатньо активна фаза агітації. Думаю, що невипадково й Урсула фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії – ред.), і Джорджія Мелоні (глава уряду Італії – ред.), які будуть очевидно політичними конкурентами у цьому сенсі, з'явилися сьогодні у Києві. Тобто кожен з учасників політичних процесів, які будуть претендувати на відповідні можливості, будуть активно присутні в українському політичному житті", - зауважив політолог.

За його словами, Урсула фон дер Ляєн, як лідерка та символ Європейської народної партії, робить ставку на те, щоб говорити про розширення ЄС.

"На мою думку, це тези, які на сьогоднішній момент в інтересах України, тому що ми маємо максимально просувати це питання, перспективи нашого вступу до ЄС. Але разом з тим ми маємо усвідомлювати, що це той випадок, коли процес є набагато важливішим за результат. Ми не маємо розраховувати на те, що наші амбіції стати членом ЄС будуть реалізовані в термін, про який говорили наші керівники протягом двох років, це неможливо", - резюмував Євген Магда.