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Війна з Росією: хроніка
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У березні суди РФ винесли майже 700 вироків у справах про самовільне залишення частин, - Медіазона

13 квітня, 2024 субота
04:40
Війна з Росією Полонені, російська армія

За березень 2024 року російські військові суди винесли майже 700 вироків у справах про самовільне залишення частин

Про це пише Медіазона.

Кількість справ проти відмовників значно зросла після оголошення мобілізації у вересні 2022 року, але такого темпу, як 2024-го, не було ще ніколи.

Таким чином, військові судді виносили приблизно по 34 вироки за цією статтею кожного робочого дня.

Всього з початку 2024 року до військових судів надійшло близько 2,3 тисячі справ про втечу зі служби, а з початку мобілізації — майже 7,4 тисячі справ. Більшість із них припадає на Московську (496 справ), Свердловську (258) та Оренбурзьку (255) області.

  • Напередодні повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну не менше 2605 колишніх та чинних учасників війни отримали звинувачення за кримінальними статтями.
Теги:
Кримінал
російська армія
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