У березні суди РФ винесли майже 700 вироків у справах про самовільне залишення частин, - Медіазона
За березень 2024 року російські військові суди винесли майже 700 вироків у справах про самовільне залишення частин
Про це пише Медіазона.
Кількість справ проти відмовників значно зросла після оголошення мобілізації у вересні 2022 року, але такого темпу, як 2024-го, не було ще ніколи.
Таким чином, військові судді виносили приблизно по 34 вироки за цією статтею кожного робочого дня.
Всього з початку 2024 року до військових судів надійшло близько 2,3 тисячі справ про втечу зі служби, а з початку мобілізації — майже 7,4 тисячі справ. Більшість із них припадає на Московську (496 справ), Свердловську (258) та Оренбурзьку (255) області.
- Напередодні повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну не менше 2605 колишніх та чинних учасників війни отримали звинувачення за кримінальними статтями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.6
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе