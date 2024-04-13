У березні суди РФ винесли майже 700 вироків у справах про самовільне залишення частин, - Медіазона

Про це пише Медіазона.

Кількість справ проти відмовників значно зросла після оголошення мобілізації у вересні 2022 року, але такого темпу, як 2024-го, не було ще ніколи.

Таким чином, військові судді виносили приблизно по 34 вироки за цією статтею кожного робочого дня.

Всього з початку 2024 року до військових судів надійшло близько 2,3 тисячі справ про втечу зі служби, а з початку мобілізації — майже 7,4 тисячі справ. Більшість із них припадає на Московську (496 справ), Свердловську (258) та Оренбурзьку (255) області.