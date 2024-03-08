У чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей
Через безпекову ситуацію у чотирьох населених пунктах Донецької області було запроваджено примусову евакуацію дітей
Про це повідомляє Донецька ОДА.
7 березня це питання розглянули на засіданні координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, на якому учасники одноголосно підтримали проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донеччини.
Загалом планується евакуювати 28 дітей з батьками.
У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо, запевняють у штабі.
В Донецькій ОДА нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.
Також діє гаряча лінія Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
- Впродовж тижня з п'яти населених пунктів Мар'їнської громади Донецької області вдалося евакуювати усіх дітей: ще у двох громадах залишилося 18 дітей.
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