У Defense Express пояснили, що таке президентське вилучення, яке має пройти законопроєкт про допомогу від США

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Після підпису законопроєкту Байден має оголосити про президентське вилучення, і це є вкрай важливим аспектом. Тому що, крім голосування, де ключовим є те, що гроші виділяють, потім ці гроші потрібно реалізувати. Тому, тільки-но Байден підписує законопроєкт, який стає законом, з'являються кошти. І Байден підписує президентське вилучення з переліком того озброєння, яке має бути передане із запасів міноборони США до ЗСУ", - пояснив Катков.

За словами військового експерта, президентське вилучення - це процедура, згідно з якою зброю, що перебуває в запасах міноборони США, передають до ЗСУ.

"Зазвичай терміни постачання зброї до України були мінімальні, які вимірювалися у днях. У ситуації з допомогою для України багато чого було зроблено ще до того, як про це ставало публічно відомо. Деякі підготовчі речі робили заздалегідь. Найімовірніше, вже давно узгоджено, що саме передаватимуть у першому пакеті", - додав Катков.