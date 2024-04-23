У Defense Express пояснили, що таке президентське вилучення, яке має пройти законопроєкт про допомогу від США
Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що президентське вилучення - це процедура, згідно з якою зброю, що перебуває в запасах міноборони США, передають до ЗСУ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Після підпису законопроєкту Байден має оголосити про президентське вилучення, і це є вкрай важливим аспектом. Тому що, крім голосування, де ключовим є те, що гроші виділяють, потім ці гроші потрібно реалізувати. Тому, тільки-но Байден підписує законопроєкт, який стає законом, з'являються кошти. І Байден підписує президентське вилучення з переліком того озброєння, яке має бути передане із запасів міноборони США до ЗСУ", - пояснив Катков.
За словами військового експерта, президентське вилучення - це процедура, згідно з якою зброю, що перебуває в запасах міноборони США, передають до ЗСУ.
"Зазвичай терміни постачання зброї до України були мінімальні, які вимірювалися у днях. У ситуації з допомогою для України багато чого було зроблено ще до того, як про це ставало публічно відомо. Деякі підготовчі речі робили заздалегідь. Найімовірніше, вже давно узгоджено, що саме передаватимуть у першому пакеті", - додав Катков.
- У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- Члени палати представників США демократ Білл Кітінг і республіканець Томас Кейн заявили, що передача нової військової допомоги Україні в рамках схваленого пакета надійде до Києва "швидше, ніж вважається".
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