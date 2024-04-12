"У Кремлі не відчувають готовності України до переговорів": російські маніпуляції і фейки за 12 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 12 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речник Путіна Пєсков заявив: "У Кремлі не відчувають готовності України до переговорів щодо врегулювання".
Дезінформація: Зрадник України Медведчук заявив: "Зеленський боровся з опозицією та інакомисленням, "не помічаючи", що країна скочується у важку війну".
Маніпуляція: Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив: "Україна має розуміти, що якщо закидатиме БПЛА до Росії, то їм прилетить у десятикратному розмірі".
- Російська пропаганда завдяки фейкам намагається посіяти паніку серед українського населення.
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