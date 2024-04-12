"У Кремлі не відчувають готовності України до переговорів": російські маніпуляції і фейки за 12 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник Путіна Пєсков заявив: "У Кремлі не відчувають готовності України до переговорів щодо врегулювання".

Дезінформація: Зрадник України Медведчук заявив: "Зеленський боровся з опозицією та інакомисленням, "не помічаючи", що країна скочується у важку війну".

Маніпуляція: Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив: "Україна має розуміти, що якщо закидатиме БПЛА до Росії, то їм прилетить у десятикратному розмірі".