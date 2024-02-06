У Курській області російський солдат під час сварки розстріляв свого товариша по службі, - росЗМІ
У понеділок, 5 лютого, у російських військових поблизу кордону з Україною у Курській області РФ сталася сварка, у результаті чого один застрелив іншого
Про це інформує російське медіа ASTRA.
Зазначається, що інцидент стався в районі села Заболотівка Курської області.
На позиціях міноборони РФ під час служби військовий розстріляв з автомата контрактника, 34-річного сержанта Івана Захарова. Він загинув на місці.
За даними ЗМІ, за підозрою вже затримали товариша по службі Захарова - 41-річного сержанта Геннадія Амосова.
Згідно з офіційною версією він розстріляв "колегу" нібито на тлі неприязних стосунків.
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