У Курській області російський солдат під час сварки розстріляв свого товариша по службі, - росЗМІ

Про це інформує російське медіа ASTRA.

Зазначається, що інцидент стався в районі села Заболотівка Курської області.

На позиціях міноборони РФ під час служби військовий розстріляв з автомата контрактника, 34-річного сержанта Івана Захарова. Він загинув на місці.

За даними ЗМІ, за підозрою вже затримали товариша по службі Захарова - 41-річного сержанта Геннадія Амосова.

Згідно з офіційною версією він розстріляв "колегу" нібито на тлі неприязних стосунків.