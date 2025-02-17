У Маріуполі окупанти урочисто відкрили музей радянському кату Жданову, - Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо новин з Маріуполя, то вчора, 16 лютого, окупанти урочисто відкрили будинок-музей Андрія Жданова (радянський ідеолог сталінських часів - ред.). Це той радянський кат, який, на жаль, свого часу народився в Маріуполі. Він був організатором блокади Ленінграда. У 1989 році місто позбулося назви Жданов, було повернуто історичну назву – Маріуполь. Відповідно, тоді також позбулися його музею та й багато чого іншого. А тепер росіяни знову відроджують частину цієї ідеології", - прокоментував керівник Центру вивчення окупації.

За його словами, гуманітарна ситуація у Маріуполі залишається складною. Щотижня збільшують видачу населенню безкоштовного хліба, гарячих обідів. І це відбувається попри те, що окупанти звітують про чудове життя. Значна кількість містян не можуть оформити ні російської пенсії, ні якихось соціальних виплат.

"Продовжується політика росіян щодо заміщення населення. Планують у цьому році побудувати 44 багатоповерхівки саме для іпотеки, аби заселити росіян. Водночас 22 тис. маріупольців, які перебувають у місті, не мають де жити, бо їхнє житло демонтовано, їм навіть не обіцяють компенсації. Якщо окупація буде продовжуватися, то з такими темпами протягом наступних трьох років маріупольців залишиться у місті 10-20% від тих, які є там зараз", - зазначив Петро Андрющенко.