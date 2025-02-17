У Маріуполі окупанти урочисто відкрили музей радянському кату Жданову, - Андрющенко
Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, зауважив, що окупанти відроджують радянську ідеологію у Маріуполі, попри складну гуманітарну ситуацію в місті
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо новин з Маріуполя, то вчора, 16 лютого, окупанти урочисто відкрили будинок-музей Андрія Жданова (радянський ідеолог сталінських часів - ред.). Це той радянський кат, який, на жаль, свого часу народився в Маріуполі. Він був організатором блокади Ленінграда. У 1989 році місто позбулося назви Жданов, було повернуто історичну назву – Маріуполь. Відповідно, тоді також позбулися його музею та й багато чого іншого. А тепер росіяни знову відроджують частину цієї ідеології", - прокоментував керівник Центру вивчення окупації.
За його словами, гуманітарна ситуація у Маріуполі залишається складною. Щотижня збільшують видачу населенню безкоштовного хліба, гарячих обідів. І це відбувається попри те, що окупанти звітують про чудове життя. Значна кількість містян не можуть оформити ні російської пенсії, ні якихось соціальних виплат.
"Продовжується політика росіян щодо заміщення населення. Планують у цьому році побудувати 44 багатоповерхівки саме для іпотеки, аби заселити росіян. Водночас 22 тис. маріупольців, які перебувають у місті, не мають де жити, бо їхнє житло демонтовано, їм навіть не обіцяють компенсації. Якщо окупація буде продовжуватися, то з такими темпами протягом наступних трьох років маріупольців залишиться у місті 10-20% від тих, які є там зараз", - зазначив Петро Андрющенко.
- Китайські фірми створили з нуля фабрики з видобутку та виробництва будматеріалів на окупованій частині Донецької області, щоб допомогти Росії швидко відбудовувати знищений нею ж Маріуполь та прокладати дороги для військової техніки, яка їде на українсько-російський фронт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе