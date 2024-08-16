Україна 16 серпня втратила МіГ-29, - Ігнат
У пʼятницю, 16 серпня, Україна втратила винищувач МіГ-29
Про це у Facebook повідомив представник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна...", - написав Ігнат.
Деталей про втрачений винищувач поки не розголошують.
- У Росії в Іркутській області 15 серпня потрапив у аварію бомбардувальник Ту-22М3. Один із чотирьох пілотів загинув.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе