Україна відкрила міжнародну платформу для звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив. що Україна працює, щоб звільнити цивільних громадян, які є жертвами насильницьких зникнень.

За його словами, ця платформа є першим кроком до об’єднання зусиль, щоб звільнити цивільних, яких незаконно утримує РФ.

Лубінець наголосив, що у 2014 році все розпочалось у Криму.

"10 років як війська РФ вдерлися на територію незалежної держави. Вже тоді були перші затримання. Загалом 208 увʼязнених у Криму, ми знаємо про них поіменно. Тоді світ висловив глибоке занепокоєння щодо окупації Криму, а згодом — частини Донецької та Луганської областей. Саме тому країна-терорист пішла далі", - заявив омбудсмен, додавши, що Росія не лише окуповує території України, а й незаконно затримує, безпідставно звинувачує у злочинах та позбавляє волі українських цивільних громадян на ТОТ, зокрема й в Криму.

Лубінець зауважив, що російська армія затримує цивільних через етнічне походження, віросповідання, переконання й погляди.

"Ув’язнених піддають фізичному, сексуальному та психологічному насильству. Засуджують громадян України за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі та тероризмі. Також ми фіксуємо випадки, що громадяни України знаходяться в застінках без висунутих офіційних обвинувачень", - сказав він.

За його словами, наразі лише з 2022 року близько 28 тис. осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити 147 громадян, які перебували у незаконному утриманні.

Омбудсмен запропонував кроки задля звільнення цивільних осіб, які є жертвами насильницьких зникнень:

Запровадження країнами світу пакета міжнародних санкцій та кримінального переслідування за принципом універсальної юрисдикції проти посадових осіб РФ, винних у незаконному позбавленні волі цивільних;

Здійснення заходів дипломатичного випливу, спрямованих на створення стоп-ефекту для РФ;

Видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російських посадових осіб, які винні у насильницьких зникненнях українських цивільних громадян;

Отримання Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) повного доступу до військовополонених і жертв насильницьких зникнень у РФ та на ТОТ.

"Росія має понести відповідальність за злочини! Адже одні злочини відкривають шлях іншим, а безкарність — породжує ще більші апетити агресора! Ціль України — повернути всіх на рідну землю, і весь цивілізований світ разом з нами", - резюмував Лубінець.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Міжнародної платформи, заявив, що чим довше перебувають українці в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись у нормальне життя.

"Маємо зробити все можливе і неможливе, щоб цей пункт нашої Формули миру, а саме повернення всіх полонених та депортованих, – щоб все це було реалізовано". - наголосив президент.

Він зазначив, що "дуже важливо ні про кого не забути і знайти і повернути всіх: військових та цивільних, депортованих дітей, кримських політичних вʼязнів, вивезені сімʼї".

Також за, його словами, обовʼязково треба притягти до відповідальності Росію, кожного воєнного злочинця, всіх причетних до депортації наших людей, до знущань з полонених.