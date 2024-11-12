Українська ППО знищила 46 зі 110 російських дронів, 60 локаційно втрачено

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

З 21:00 11 листопада окупанти завдали удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 з Білгородщини, атакували Чернігівщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курщини, вдарили КАБами по Сумщині та Харківщині.

Крім того, росіяни запустили 110 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська – РФ.

Станом на 11:00 відомо про збиття 46 ворожих БПЛА в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, також два російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.