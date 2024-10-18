Українські десантники взяли у полон єгиптянина на Курахівському напрямку

Про це повідомив речник 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського в ефірі телемарафону.

За його словами, нещодавно до полону українських десантників потрапив єгиптянин, який приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій. Але після отримання російського паспорта, вже за місяць отримав повістку на фронт.

"Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде", - прокоментував Дрималовський.

Він також розповів, про ще одного полоненого: "Це типовий представник російської армії - колишній в'язень, який пішов на війну проти України за 200 тисяч рублів".

Дрималовський прокоментував інформацію про те, що нібито росіяни отримали наказ підривати себе гранатами, щоб не потрапляти в український полон. Він зазначив, що російські штурмовики втрачали мотивацію йти далі у наступ і підривали себе гранатами або вчиняли самогубство за допомогою автоматів.