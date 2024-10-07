Українські розвідники евакуювали з Криму сім'ю офіцера ВМСУ, яку переслідувала ФСБ
Загін спеціальної розвідки "Янголи" евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-Морських сил, яку переслідували співробітники ФСБ
Про це повідомляє пресслужба ВМСУ.
Зазначається, що сім'ї довелося покинути півострів через переслідування з боку ФСБ.
У ВМСУ розповідають, що 18 вересня всю родину з чотирьох осіб - батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти.
"Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера", - зазначають розвідники.
20 вересня його сім'ю тимчасово відпустили за умови, що протягом п'яти наступних днів офіцер вийде на зв'язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув'язненням, кажуть військові.
Про ситуацію, що склалася, військовослужбовець доповів безпосередньо командувачу ВМС ЗСУ. За наказом командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи було прийнято рішення залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи".
"Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів", - звітували у ВМСУ.
Зазначається, що загалом "Янголи" вже евакуювали 73 людини - як цивільних, так і військовослужбовців.
- "Білі янголи", які евакували цивільних із Білопільського району Сумської області, потрапили під атаку російських FPV-дронів. Екіпаж урятувала броньована автівка.
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