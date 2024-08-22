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Українські військові допомогли евакуювати жительку Курської області в Суми до родичів

Дар'я Куркіна
22 серпня, 2024 четвер
19:41
Війна з Росією Курська область

Українські захисники 22 ОМБр допомогли місцевій жительці Курської області РФ евакуюватися до родичів, які проживають у Сумах

Зміст

Про це повідомляє Deep State.

Відомо, що раніше військові ЗСУ приїхали до бабусі на Курщині, аби запитати, чи не потребує вона допомоги.

"Бабуся дуже хотіла пити і не було навіть чим запити пігулки. Українські військові віддали їй всю наявну воду, яка у них була, та пообіцяли привезти пізніше ще води та їжі", - розповідають у матеріалі.

Опубліковане відео побачили родичі жінки у Сумах та написали Deep State. Вони зазначили, що не могли вийти з нею на звʼязок з 5 серпня і попросили допомогти з евакуацією, аби привезти бабусю до рідних.

Жителька Курської області погодилася на евакуацію, тому наразі перебуває в сімейному колі у Сумах.

"Для нас це було дуже неочікуваним, тож ми попросили підтвердження, зокрема, було прохання записати відео для самої бабусі, щоб вона впізнала рідних. Доволі оперативно родичі записали дуже чутливі відео, які хлопці показали бабусі, щоб пояснити, що її чекають близькі. Вона погодилася на евакуацію в Суми і зараз перебуває в безпеці в сімейному колі", - йдеться в повідомленні.

Фото: Deep State

  • Мінреінтеграції запустило гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватись в Україну.
  • Міністерство разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.
  • Станом на 20 серпня повідомлялось, що евакуація мирних жителів населених пунктів Курської області, які перебувають під контролем ЗСУ, не відбувається.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Суми
ЗСУ
Курськ
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