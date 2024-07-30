Уночі 30 липня Сили оборони вдарили по нафтобазі росіян у Курській області

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники успішно вразили ворожу нафтобазу "Логістичний центр №43", яка розташована у населеному пункті Вози Курської області РФ.

За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа.

У Генштабі зазначили, що удар нанесли силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Детальнішу інформацію щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюють.

"Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України", - додали військові.