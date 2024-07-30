Уночі 30 липня Сили оборони вдарили по нафтобазі росіян у Курській області
Сили оборони у ніч на вівторок, 30 липня, нанесли вдалий удар по стратегічному об’єкту росіян у Курській області РФ
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Українські захисники успішно вразили ворожу нафтобазу "Логістичний центр №43", яка розташована у населеному пункті Вози Курської області РФ.
За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа.
У Генштабі зазначили, що удар нанесли силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Детальнішу інформацію щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюють.
"Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України", - додали військові.
- 29 липня повідомляли, що Сили оборони завдали удару по важливих ворожих об’єктах на території Росії.
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