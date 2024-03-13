В "Інформаційному спротиві" розповіли, які наслідки для населення РФ матимуть удари по НПЗ Росії

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Нафтопереробний сектор має досить важливе значення - це фактично три категорії. Перша - експорт нафтової, енергетичної продукції, і не тільки нафти, а газу, конденсатів. І для Росії дуже важливий експорт, тому що це надходження та поповнення бюджету. Бюджет фінансує безпосередньо війну проти України. Друга категорія - це вже внутрішній попит, тобто для цивільних, для комерційного використання і так далі. Третій за своїм впливом з нашого боку найбільш важливий, але найскладніший - це армійський, мілітарний компонент, тобто російські окупаційні війська, які потребують постійного цілодобового забезпечення матеріальною компонентою, а також пально-мастильними матеріалами", - пояснює Коваленко.

За його словами, якщо експорт починає страждати від нестачі продукції, яку отримує, то страждає бюджет. Водночас є недостача для росіян та їхньої комерції: "Але для Росії є превалюючими два компоненти - перший та третій, а другий є проміжним, він її взагалі не особливо хвилює. Коли не вистачає експортних спроможностей для того, щоб наповнювати бюджет, і коли не вистачає ресурсу для наповнення третьої мілітарної категорії - у них починають виникати проблеми вже з забезпеченням військ пально-мастильними матеріалами".

Військово-політичний оглядач переконаний, що ворог буде обмежувати цивільних і комерційну складову.

"З іншого боку, в нас є можливість впливати вглиб території Російської Федерації на 1000 км від кордону з Україною і це дозволяє нам охопити більш ніж 50% нафтопереробних підприємств. Це говорить про те, що ми не тільки можемо значно впливати на ефективність їхньої логістики з постачання пально-мастильних матеріалів, а також що ми можемо взагалі зупинити ефективну роботу такої галузі. Через деякий час російський окупаційні війська почнуть відчувати на собі цей вплив, бо, тільки на хвилиночку, середньостатистичний танк потребує на добу, якщо він постійно використовується, до тонни пального і приблизно 100 кг мастила. На сьогодні в зоні бойових дій з боку російських окупаційних військ залучено приблизно 3 тисячі танків - і це тільки танки. Я не кажу про бойові броньовані машини, артилерію, автомобільний транспорт і багато чого іншого", - підсумував Коваленко.