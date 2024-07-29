В ISW пояснили, як святкування дня ВМФ у Росії пов'язане з її планами у формуванні коаліції проти Заходу

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що у військово-морському параді в Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії. Загалом на заходах були присутні представники 31 держави, зокрема Азербайджану, Венесуели, В'єтнаму, Куби, Лівії, М'янми, Сирії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Південної Африки.

В Інституті зауважують, що заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін зустрівся з командувачем ВМС Народно-визвольної армії Китаю Ху Чжунміном та обговорив з ним співпрацю між Росією та КНР у військово-морській сфері.

Крім того, Фомін зустрівся з командувачем ВМС М'янми Він Хтейном, щоб обговорити подальшу військово-морську співпрацю між М'янмою і Росією.

Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Малайзії Мухамадом Хасаном в Куала-Лампурі та домовився про розширення російсько-малайзійських дипломатичних контактів.

Також в ISW підкреслюють, що Росія останнім часом активізувала свою співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам.

Довідка. День військово-морського флоту Росії - це щорічне свято "морської могутності", призначене для відзначення ВМФ Російської Федерації. Попри те, що ця подія була популярною в 1970-х роках, у 1980 році її скасували до 2017 року, коли лідер Росії Володимир Путін відновив її як державне свято.

﻿﻿Хоча святкування відбуваються по всій території Росії, головна подія проходить у Санкт-Петербурзі, де російські кораблі йдуть парадом річкою Нева до військово-морської бази Кронштадт.