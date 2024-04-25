В ОСУВ "Хортиця" розповіли, якими є втрати РФ у живій силі й техніці на Східному напрямку
Російські військові в Україні зазнають великих втрат у техніці та живій силі в ході проведення ударно-штурмових дій. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, 85% втрат окупанти зазнають на Східному напрямку
Про це він повідомив LIGA.net.
Волошин зазначив, у втратах росіян важливу роль відіграють мінні загородження та FPV-дрони - вони допомагають зупиняти броньовану й легкоброньовану техніку РФ.
Спікер ОСУВ "Хортиця" водночас наголосив: бійці десантно-штурмової Таврійської бригади за пів року знищили більш, ніж 300 одиниць російської техніки на одному з напрямків.
"А це щонайменше три ворожі бригади!" - підреслив Волошин.
- Станом на 10 квітня повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 450 тис. військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.42 Купівля 39.42Продаж 39.9
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе