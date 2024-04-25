В ОСУВ "Хортиця" розповіли, якими є втрати РФ у живій силі й техніці на Східному напрямку

Про це він повідомив LIGA.net.

Волошин зазначив, у втратах росіян важливу роль відіграють мінні загородження та FPV-дрони - вони допомагають зупиняти броньовану й легкоброньовану техніку РФ.

Спікер ОСУВ "Хортиця" водночас наголосив: бійці десантно-штурмової Таврійської бригади за пів року знищили більш, ніж 300 одиниць російської техніки на одному з напрямків.

"А це щонайменше три ворожі бригади!" - підреслив Волошин.