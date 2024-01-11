В суспільстві склався стереотип, що законопроєкт про мобілізацію є репресивним, - політолог Цибулько

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Закон, який стосується обороноздатності - це прерогатива президента. Чому Банкова відфутболила цей обов'язок на Кабмін? Це дуже дивно. Тому, що Верховний Головнокомандувач мав би ініціювати такий законопроєкт, і вносити його самостійно. Натомість Банкова все це передала спочатку на Кабмін. Кабмін злизав із російського закону про мобілізацію, допустивши внесення кількох антиконституційних новел, що спричинило величезний скандал. Скандал вирішили погасити тим, щоб передати ініціативу написання даного законопроєкту профільному Комітету Ради, і доручили це саме Мар'яні Безуглій. Скандал розгортався далі, і потім Рада відкрила збір проєктів від суб'єктів законодавчої ініціативи", - нагадав Цибулько.

За словами політолога, в суспільстві довкола закону про мобілізацію склався стереотип, що це репресивний закон.

"Загалом зібралося 5 законопроєктів. Відповідно, з них можна було на Комітеті щось зліпити, якийсь гібрид із двох законів. В суспільстві довкола цього закону склався стереотип, що це репресивний закон, що він невиправданий. Тобто з суспільством ніхто не працював і нічого не пояснював. ТЦК мають чітко окреслені повноваження. Медійна істерія про затримання на вулицях, побиття людей представниками центрів комплектації створила атмосферу нервозності й психозу. І цей психоз напряму б'є по владі", - наголосив Цибулько.