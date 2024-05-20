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В Україні розширили перелік критеріїв для бронювання працівників ОПК: деталі

20 травня, 2024 понедiлок
16:57
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості розширило список критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. Було внесено зміни до критеріїв, завдяки яким може бути заброньовано від 50% працівників незалежно від військово-облікової спеціальності

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Про це повідомляє Мінстатегпром.

Відтепер підприємства, задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації, а також утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв.

Перший - бути виконавцем або співвиконавцем держконтракту з державним замовником у галузі оборони або договору про виробництво товарів оборонного призначення за кошти інших позабюджетних джерел, що не заборонених законодавством України.

Водночас товари оборонного призначення мають обов’язково бути поставлені ЗСУ та іншим військовим формуванням.

Також понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства, не зважаючи на джерело фінансування, повинні складати товари, роботи й послуги оборонного призначення за останній звітний період.

Другий критерій передбачає отримання державної підтримки у вигляді грантів, зокрема Brave1, відповідно до Порядку надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

"Таким чином, зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об’єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК", - резюмує Міністерство.

Якщо ж підприємства розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу, - нічого не змінюється. 

  • 13 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз у державі працюють 500 оборонних підприємств, де задіяні майже 300 тис. людей.
Теги:
Суспільство
Україна
зброя
мобілізація
ВПК
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