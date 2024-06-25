Вдруге пішов на фронт після протезування: на війні з РФ загинув український хореограф Антон Смецький
У війні проти російських загарбників загинув український хореограф, танцівник та військовий Антон Смецький: він вдруге повернувся на службу після протезування
Про це повідомили у Національному палаці мистецтва "Україна".
"Антон пішов на фронт з початку війни. Він втратив ногу, зробив протезування та пішов знову, хоча мав змогу і не іти. Але він просто не зміг залишити своїх побратимів та свою країну", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що він загинув виконуючи бойове завдання. Інші подробиці наразі невідомі.
На загибель військового і хореографа також відреагувала співачка Ірина Білик.
"Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок…..Лети, прекрасна Душа!!! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці "Україна" люди аплодували тобі, стоячи... Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!", - написала вона у facebook.
Довідково. Хореограф Антон Смецький приєднався до лав ЗСУ від початку повномасштабного російського вторгнення. Спершу він вступив у київську тероборону, а потім служив сапером в 116 окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку.
У 2023 році чоловік отримав поранення, внаслідок якого втратив частину ноги. Після протезування та реабілітації попри бажання продовжити займатися танцями, він вирішив повернувся на фронт.
До війни Антон Смецький співпрацював з українськими артистами, зокрема, Іриною Білик та Дмитром Коляденком. Також він був постановником шоу та мав балет.
- 22 червня стало відомо, що на війні проти російських окупантів загинув третій естонський доброволець Мартін Яегер. Чоловік захищав Україну у складі 3-ї штурмової бригади.
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