Вдруге пішов на фронт після протезування: на війні з РФ загинув український хореограф Антон Смецький

Про це повідомили у Національному палаці мистецтва "Україна".

"Антон пішов на фронт з початку війни. Він втратив ногу, зробив протезування та пішов знову, хоча мав змогу і не іти. Але він просто не зміг залишити своїх побратимів та свою країну", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що він загинув виконуючи бойове завдання. Інші подробиці наразі невідомі.

На загибель військового і хореографа також відреагувала співачка Ірина Білик.

"Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок…..Лети, прекрасна Душа!!! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці "Україна" люди аплодували тобі, стоячи... Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!", - написала вона у facebook.

Довідково. Хореограф Антон Смецький приєднався до лав ЗСУ від початку повномасштабного російського вторгнення. Спершу він вступив у київську тероборону, а потім служив сапером в 116 окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку.

У 2023 році чоловік отримав поранення, внаслідок якого втратив частину ноги. Після протезування та реабілітації попри бажання продовжити займатися танцями, він вирішив повернувся на фронт.

До війни Антон Смецький співпрацював з українськими артистами, зокрема, Іриною Білик та Дмитром Коляденком. Також він був постановником шоу та мав балет.