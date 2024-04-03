Вихід на пускові рубежі впродовж 3 годин: Гуменюк назвала кількість ракетоносіїв і ракет РФ у Чорному морі

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На цей час ми не спостерігаємо найактивнішої підготовки щодо застосування "калібрів". Але ми знаємо, що у росіян є 9 ракетоносіїв, які перебувають в акваторії Чорного моря, хоча й заведені в пункт базування у Новоросійську базу, і вони готові, і споряджені. Їхнє спорядження разом сягає понад 50 ракет типу "калібр". Кораблі можуть бути виведені на бойове чергування протягом кількох годин. Їм достатньо 2-3 години для того, щоб прибути на пускові рубежі. Тобто рівень ракетної небезпеки весь час зберігається на позначці "висока", - наголосила Гуменюк.

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, кораблі РФ готові, споряджені ракетами, екіпажі навчені, але в них є невеликі стопори, які не дозволяють повноцінно виконувати бойову роботу.

"Тому, що ракетні установки давно не обслуговувалися, і після відстрілу ворог поки що не може надати технічну можливість щодо обслуговування їх, також перезавантаження "калібрів" теж ускладнено. Тому що росіяни ще не налаштували ту логістику, яка дозволяє це робити у Новоросійську. Їм для цього поки що потрібно бути прив'язаними до Севастопольських бухт, а це для них небезпечно", - пояснила Гуменюк.