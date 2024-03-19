У Росії призначили нового головкома ВМС РФ Моісеєва

Про це повідомляє РІА "Новости".

Як зазначає РБК, з 2019 року Мойсеєв командував Північним флотом.

Про те, що він замінить Миколи Євменова на посту головкома ВМФ, стало відомо в середині березня.

Мойсеєв має звання Героя Росії та орден "За заслуги перед Батьківщиною" II ступеня.