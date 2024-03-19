У Росії призначили нового головкома ВМС РФ Моісеєва
Адмірала Олександра Моісеєва представили в Кронштадті тимчасовим виконувачем обов'язків головкома Військово-морського флоту РФ
Про це повідомляє РІА "Новости".
Як зазначає РБК, з 2019 року Мойсеєв командував Північним флотом.
Про те, що він замінить Миколи Євменова на посту головкома ВМФ, стало відомо в середині березня.
Мойсеєв має звання Героя Росії та орден "За заслуги перед Батьківщиною" II ступеня.
- 11 березня росЗМІ повідомили про зміну командувача військово-морського флоту РФ, а саме звільнення Миколи Євменова. У британській розвідці припустили, що причиною такого рішення стали успіхи українських дронів, які вражали кораблі ВМС РФ. На його місце можуть призначити адмірала Олександра Моісеєва.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 17 березня відвідав командний пункт Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, де проінспектував роботу військових. Наказав підвищувати "живучість кораблів" і порадив, як захищатися від українських атак.
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