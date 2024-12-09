Війна у 2025 році - війна економік: хто довше витримає це виснаження, той і буде переможцем, - економіст Пендзин

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Війна у 2025 році, як вся ця війна, - це війна економік, війна на виснаження. І хто довше витримає це виснаження, той і буде переможцем. Вибачте, але це є правда. При цьому Україна виступає не як суверен в даній ситуації, а як асоційований представник цивілізованого світу. Бо навіть, коли ми відкриваємо бюджет України на 2025 рік і бачимо 1,6 трлн грн макроекономічної допомоги, то зрозуміло, що подібні цифри з української економіки не можуть по визначенню виникнути у держбюджеті ", - прокоментував економіст.

За його словами, щодо перспектив, то для Росії може бути можливість знайти внутрішні резерви економіки, але з тим у неї дуже велика проблема. А для України – спроможність і бажання наших партнерів продовжувати допомагати нам як в макроекономічному, так і воєнно-технічному напрямку.

"Насправді є ознаки, що в Росії закінчуються економічні ресурси на кінець наступного року. Навіть в російських економічних пабліках з'явилося чітке розуміння того, що у них реально закінчується ресурс, в першу чергу людський. А те, що у РФ у 2022 році за контрактника платили 400 тис. рублів, а зараз 3 млн рублів, і все одно кількість російських найманців впала на третину, і це приклад вичерпання ресурсу ", - зазначив Олег Пендзин.