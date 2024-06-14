Військовий Міклушка розповів скільки необхідно часу, аби стати оператором БПЛА

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Давайте будемо розмежовувати операторів, які літають на Mavic, Matrice, тобто здійснюють розвідку або елементарні скиди - невеликі гранати чи ВОГ (осколковий боєприпас, - ред.), ті, які є пілотами чи членами екіпажів FPV-дронів - це дрони-камікадзе і ті, що літають на крилах, або на FPV-крилах, на інших засобах вже для глибинної розвідки, які несуть інший функціонал. Для того, щоб стати оператором мавіках (ми їх називаємо мавіководами) насправді достатньо, мені здається, двох-трьох тижнів, а потім ще певні скіли прокачаються вже на лінії бойового зіткнення. Для того аби стати непоганим оператором FPV-дрона достатньо місяця-півтора і можна так само виконувати свою роботу", - пояснив військовий.

Міклушка пояснив, що для роботи на БПЛА з крила, які підіймаються та літають на великій висоті, необхідне триваліше навчання.

"З крилами інша історія, бо вони всі є доволі специфічними, дуже небагато з них працюють за єдиним принципом і тут вже потрібно виходити від того, щоб під кожен тип крила бажано вчити конкретно екіпаж, а не оператора. Ми зараз в Нацгвардії практикуємо наступну модель: осіб, які хочуть бути операторами БПЛА серед чинних військовослужбовців чи рекрутів, відправляємо до цивільних шкіл, де вони проходять навчання за певним напрямком - це або розвідка на мультироторі, або фпвішники, або оператори крил. Пройшовши цю стандартну базу їх вже натаскуємо до рівня, аби вони були готовими їхати на лінію виконання бойових завдань", - підсумував пілот БПЛА Нацгвардії.