Внаслідок удару росіян по Костянтинівці 9 серпня загинув поліціянт Максим Кислюк

Про це повідомляє Нацполіція України.

У пресслужбі розповіли, що інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Максим Кислюк перебував у наряді, коли росіяни вдарили ракетою по торговому центру Костянтинівки.

Унаслідок обстрілу правоохоронець отримав смертельне поранення.

У Нацполіції додали, що Кислюк був лейтенантом поліції, служив сумлінно та віддано до останнього дня свого життя.

"Максим запам'ятається життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу людям. Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років", - йдеться у повідомленні.

У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина і діти.

