Внаслідок удару росіян по Костянтинівці 9 серпня загинув поліціянт Максим Кислюк
Внаслідок ракетного удару Росії по торговому центру у місті Костянтинівка Донецької області 9 серпня загинув правоохоронець Максим Кислюк
Про це повідомляє Нацполіція України.
У пресслужбі розповіли, що інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Максим Кислюк перебував у наряді, коли росіяни вдарили ракетою по торговому центру Костянтинівки.
Унаслідок обстрілу правоохоронець отримав смертельне поранення.
У Нацполіції додали, що Кислюк був лейтенантом поліції, служив сумлінно та віддано до останнього дня свого життя.
"Максим запам'ятається життєрадісним та завжди готовим прийти на допомогу людям. Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років", - йдеться у повідомленні.
У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина і діти.
- Армія РФ 9 серпня двічі атакувала місто Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок ракетного удару по супермаркету загинули 14 людей, 43 дістали поранення. Рятувальники завершили розбір завалів 10 серпня.
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