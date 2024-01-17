Ворог обстріляв прифронтову ТЕС: з початку опалювального сезону її атакували майже 30 разів
Російська армія вчергове атакувала прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. Унаслідок цього пошкоджено обладнання підприємства
Про це пише ДТЕК.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару люди не постраждали. Натомість пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків.
"Останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено", - йдеться у повідомленні.
- Протягом минулої доби російські окупанти також обстріляли ТЕС у Донецькій області. Потерпілих немає, триває огляд стану обладнання.
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