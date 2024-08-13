ВВП Росії не вказує на реальний стан економічної ситуації, - аналітикиня Павицька

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Варто наголосити, що хибно буде робити висновки про стан економічної ситуації в Росії, спираючись лише на цифри їхнього ВВП. Оскільки, ті цифри російського ВВП, які ми спостерігаємо, є результатом фіскального стимулу від надвисоких державних видатків, які фінансують сферу державного військово-політичного комплексу. За таких умов, зростання ВВП не є нормальним. Адже, таке зростання є неякісним й позбавлене будь-яких інвестицій. Тобто, все, що генерує ВПК, оперативно знищує на лінії фронту. Сьогодні великим питанням залишається те, як російська економіка буде реагувати, коли такий фіскальний імпульс закінчиться", - пояснила Павицька.

Аналітикиня зауважила, що санкційний тиск на економіку Росії має продовжуватись.

"Що стосується ефективності санкцій проти Росії, то на початку повномасштабного вторгнення очікування від них були значно переоцінені. Також варто відзначити, що не відбулось жодних комунікацій щодо того, як санкції проти РФ будуть діяти у часі. Оскільки, коли санкції вводяться, то на початку відбувається найбільша їх ефективність, але потім економіка РФ адаптовується до них. Тому дуже важливо, що країни санкційної коаліції продовжували тиснути на економіку РФ", - додала вона.