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Ексклюзив

Я не впевнений, що Південна Корея готова стати на боці України у конкретних бойових діях, - дипломат Литвин

Ірена Моляр
25 жовтня, 2024 п'ятниця
20:26
Війна з Росією Південна Корея, військовий парад

Ігор Литвин, надзвичайний та повноважний посол України в КНР (1999-2001), співголова Українсько-китайської ділової ради, зауважив, що Південна Корея сконцентрована у будь-який момент дати відсіч військовій агресії КНДР, особливо після змін у конституції, які запропонував Кім Чен Ин

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Сеулі думають таким чином: де ми, а де Україна, але поруч з Південною Кореєю є ворог, особливо після того, як в січні цього року північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запропонував внести зміни до конституції, щоб більше не було варіантів мирного об'єднання двох Корей. А навпаки – записати у конституцію КНДР, що Південна Корея є головним ворогом, якого треба перемагати", - зазначив дипломат.

За його словами, 7-8 жовтня у Пхеньяні відбулися збори верховної парламентської асамблеї, під час яких внесли якісь зміни до конституції КНДР, але досі не повідомили ЗМІ які саме. Тобто на сьогодні не відомо, чи вони записали ці зміни, про які говорив в січні Кім Чен Ин, чи ні.

"Сеул, думаю, все ж таки буде сконцентрований, аби у будь-який момент дати відсіч можливій військовій агресії з боку Північної Кореї. Україна для Південної Кореї є якимось предметом, який загрожує світові, якщо буде ескалація, не дай Боже, дійде до застосування ядерної зброї. Я не впевнений, що Сеул готовий вступитися на боці України в будь-яких конкретних бойових діях", - резюмував Ігор Литвин.

  • 22 жовтня повідомлялось, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.
  • 24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив про можливість розгляду надання зброї Україні залежно від рівня військового співробітництва Росії та КНДР.


     
Теги:
Новини
Світ
Україна
КНДР
Південна Корея
Кім Чен Ин
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