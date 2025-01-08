З початку великої війни ДПСУ затримала понад 40 тис. людей, які намагалися незаконно перетнути кордон
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну органи охорони державного кордону зафіксували 40,5 тисяч адміністративних порушень, пов’язаних із незаконним перетином адмінмежі або спробами його здійснити
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у відповідь на запит "Слідство.Інфо".
Прикордонники розповіли, що у період із 24 лютого 2022 року по 23 грудня 2024 року склали 40,5 тисяч адміністративних протоколів за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність за "незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України". Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3400 до 8500 грн.
За той самий період, згідно з даними Державної судової адміністрації, за статтею 332-2 ККУ ("Незаконне перетинання державного кордону") засудили 34 людей.
Також 96 громадян отримали вироки за статтею про ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу.
Окрім того,1490 судових вироків винесли за статтею 336 ККУ, яка передбачає покарання за ухилення від призову під час мобілізації. Згідно з чинним законодавством за цей злочин передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
- Як повідомлялося раніше, від початку дії воєнного стану в Україні виявили понад 1,2 тис. спроб підкупу прикордонників на більш як 15,5 млн грн. Зокрема, у 2024 році затримали 18 військових ДПСУ на корупції.
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