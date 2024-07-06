Зараз добре видно, що Путін демонструє кроки, щоб воювати довго, – політолог Морозов

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Принаймні зараз добре видно, що Путін, з одного боку, вдався до кроків, які явно демонструють, що він збирається воювати довго. Це насамперед видно з тих перестановок, які він зробив у російському політичному й військовому керівництві після початку нової каденції. Він показав цими перестановками, що треба по-іншому рахувати всю калькуляцію війни, тому що вона буде довгою. Звідси всі ці перестановки в економічному блоці. Це один бік. Інший бік полягає у тому, що Кремль не має відповіді на питання, як діяти далі, якщо збережеться й буде посилюватись і розвиватися глобальний альянс підтримки України. Це фундаментальний чинник. Путін і Кремль повсякчас кажуть, що війна закінчилася б, якби Захід не підтримував Україну. Це мовиться з образою, іноді в образливому тоні або в тоні дипломатичних маневрів. Проте це головний момент", - зауважив політолог.

На його думку, мрія Путіна полягає у тому, щоб глобальний альянс підтримки України послабився, здався, змінив свою позицію. Але треба сказати, що цього нема, і це добре видно.

"Навпаки, якщо подивитися на те, що зараз буде на саміті НАТО, кремлівські медіа верещатимуть й сипатимуть прокльони. Тому що на саміті НАТО у Вашингтоні, а це станеться менш ніж через 10 днів, буде ясно продемонстровано, що відносно Кремля та його війни проти України створено й далі створюватимуться довгі інституції підтримки. Тобто вся підтримка інституціоналізується незалежно від того, хто буде президентом США, які партії переможуть в Європарламенті. Щодо цього ми добре бачимо, що Кремль з великою енергією збиває, наче жаба молоко, свої контакти з "третім світом". Всі це добре й наочно бачать, аби зачепитися хоч за щось, хоч за маленьку острівну державу, яка начебто підтримує Кремль, за якісь міжнародні інституції, за якісь угоди з цими країнами, щось пропонувати", - резюмував Олександр Морозов.