Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зараз добре видно, що Путін демонструє кроки, щоб воювати довго, – політолог Морозов
Ексклюзив

Зараз добре видно, що Путін демонструє кроки, щоб воювати довго, – політолог Морозов

6 липня, 2024 субота
21:43
Війна з Росією путін путлер

Політолог Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що російський диктатор Володимир Путін зробив перестановки у політичному й військовому керівництві РФ, щоб по-іншому рахувати всю калькуляцію війни

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Принаймні зараз добре видно, що Путін, з одного боку, вдався до кроків, які явно демонструють, що він збирається воювати довго. Це насамперед видно з тих перестановок, які він зробив у російському політичному й військовому керівництві після початку нової каденції. Він показав цими перестановками, що треба по-іншому рахувати всю калькуляцію війни, тому що вона буде довгою. Звідси всі ці перестановки в економічному блоці. Це один бік. Інший бік полягає у тому, що Кремль не має відповіді на питання, як діяти далі, якщо збережеться й буде посилюватись і розвиватися глобальний альянс підтримки України. Це фундаментальний чинник. Путін і Кремль повсякчас кажуть, що війна закінчилася б, якби Захід не підтримував Україну. Це мовиться з образою, іноді в образливому тоні або в тоні дипломатичних маневрів. Проте це головний момент", - зауважив політолог.

На його думку, мрія Путіна полягає у тому, щоб глобальний альянс підтримки України послабився, здався, змінив свою позицію. Але треба сказати, що цього нема, і це добре видно.

"Навпаки, якщо подивитися на те, що зараз буде на саміті НАТО, кремлівські медіа верещатимуть й сипатимуть прокльони. Тому що на саміті НАТО у Вашингтоні, а це станеться менш ніж через 10 днів, буде ясно продемонстровано, що відносно Кремля та його війни проти України створено й далі створюватимуться довгі інституції підтримки. Тобто вся підтримка інституціоналізується незалежно від того, хто буде президентом США, які партії переможуть в Європарламенті. Щодо цього ми добре бачимо, що Кремль з великою енергією збиває, наче жаба молоко, свої контакти з "третім світом". Всі це добре й наочно бачать, аби зачепитися хоч за щось, хоч за маленьку острівну державу, яка начебто підтримує Кремль, за якісь міжнародні інституції, за якісь угоди з цими країнами, щось пропонувати", - резюмував Олександр Морозов.

  • 4 липня російський диктатор Володимир Путін заявив, що стамбульські угоди можна використати як основу для переговорів з Україною, проте відкинув можливість припинення вогню до початку перемовин
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
саміт НАТО
НАТО
допомога Україні
Читайте також:
5 липня, 2024 п'ятниця
Партизани підірвали залізничну колію під Єкатеринбургом, якою перевозили північнокорейські боєприпаси, – "Атеш"
Щепан Войцик
4 липня, 2024 четвер
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
5 липня, 2024 п'ятниця
Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 липня
22:11
Магомед Омаров
Стрілянина у Дагестані: батька одного з учасників теракту затримали у справі про шахрайство
21:42
Граніт Джака, Джуд Беллінгем, збірна Англії, збірна Швейцарії, Євро-2024
Англія по пенальті перемогла Швейцарію і вийшла у півфінал Євро-2024
21:35
Джо Байден
Взимку лікар Байдена зустрічався у Білому домі зі знавцем хвороби Паркінсона, - New York Post
21:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 липня: на чорному ринку долар знову коштує 41 грн
20:55
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS
20:53
ПС використали макети
Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
20:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Якщо американці вирішили голосувати за людину, яка причетна до штурму Капітолія, то жодні дебати їх не переконають, - Портников
20:25
Один із затриманих за підготовку до державного перевороту в Киргизстані
Збирали спортсменів, скуповували зброю й форму силовиків: спецслужба Киргизстану каже, що зірвала підготовку держперевороту на День незалежності
20:23
Еліна Світоліна, Вімблдон
Світоліна перемогла Жабер і стала єдиною українкою, яка вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона
20:12
Вірменія
Eagle Partner 2024: У Вірменії проведуть військові навчання спільно зі США
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
1941: наприкінці червня
20:04
Оновлено
Вогонь, пожежа
Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Кубань: пошкоджено 2 нафтобази та вежу мобільного зв'язку
19:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Віталій Портников назвав умови, за яких російсько-українська війна завершиться назавжди
19:28
F-16
Румунія піднімала в небо винищувачі через російську атаку на південь України
19:16
Ексклюзив
ракетний комплекс "Патріот"
Батареї Patriot у Жешуві підпорядковуються рішенням американських командирів: польський політик Борусевич про прикриття України ППО з території Польщі
19:04
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Як часто потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним: під час воєнного стану є одна особливість
18:47
У ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених військових
18:37
Олександр Лукашенко на саміті ШОС в Астані (4 липня 2024 року)
Лукашенку стало зле на саміті в Астані, - росЗМІ
18:18
Ексклюзив
Путін
Ультиматум Путіна орієнтований відразу на три аудиторії, - політолог Морозов
18:00
OPINION
Павло Вернівський
Роки на відновлення? Все значно простіше
17:56
світло
Як працюватимуть графіки відключень 7 липня: дані від Укренерго
17:53
Огляд
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Дипломат Ребров, "боягуз Ломаченко" і виступ тенісисток на Вімблдоні: головні новини українського спорту за тиждень
17:47
олімпіада 2024
Російські борці відмовилися їхати на Олімпіаду-2024 в Парижі
17:44
Евакуація
За тиждень з прифронтових районів Донеччини евакуювали 1325 цивільних, серед них 35 дітей
17:30
Ексклюзив
Українське правосуддя не здатне навіть почати розгляд по справі Януковича та 10 осіб, які причетні до злочинів Майдану, - адвокат Титич
16:52
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 83 боєзіткнення. Ворог концентрує зусилля на Лиманському і Покровському напрямках
16:40
Нова пошта відкрила 100-те відділення в Європі у французькій Ніцці
16:33
Інтерсіті
Збільшення поїздів та горизонту бронювання: Укрзалізниця розширює можливості для військових
16:24
Оновлено
Коли почнуться відключення світла 6 липня: уточнення від Укренерго
16:22
Російська армія вдарила з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині: загинув чоловік, його дружину поранено
16:16
сектор Гази
ХАМАС схвалив підтримувану США угоду щодо перемир'я в Газі, відмовившись від вимоги до Ізраїлю повністю припинити вогонь
16:01
OPINION
на фото: Вікторія Сюмар
Британія почервоніла?
15:54
Естонія передала Україні ЗРК Mistral і ракети до них
15:51
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Найруйнівнішими для Часового Яру є ворожі вогнеметні системи, - пресслужба 24-ї ОМБр
15:35
Володимир Зеленський
Від початку тижня Росія застосувала по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський
15:16
Митрополит Будапештський та Угорський РПЦ Іларіон (Григорій Алфеєв)
Керівник РПЦ в Угорщині спав в одному ліжку зі своїм 18-річним помічником, але запевняє, що до інтиму ніколи не доходило
15:14
відключення електроенергії
У Києві відновили дві третини власних генеруючих потужностей після ворожих обстрілів
15:12
Володимир Зеленський та Джо Байден
У Білому домі не відкидають можливості зустрічі Байдена із Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні
15:00
Ексклюзив
Ціни на пальне, АЗС
"Мене дивує хайп навколо цієї теми": директор "Консалтингової групи А-95" Куюн про підвищення акцизу на пальне
14:49
На Чернігівщині виявили та знешкодили бойову частину ворожого "шахеда"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV