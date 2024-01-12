Заступник генсека НАТО закликав готуватися до затяжної війни

Про це Мірча Джоане заявив у п’ятницю, 12 січня, під час шоу LIVE cu Rotaru și Kiss на румунському телеканалі Digi24.

"Як дехто з нас, можливо, на початку війни, майже 3 роки тому, думав, що через два тижні росіяни займуть Київ, ми сказали: "Ні, Україна має можливості протистояти", так само, можливо, ми мали надто багато ентузіазму, оптимізму на початку українського наступу навесні", – додав заступник генсека Альянсу.

Він зауважив, що військова економіка Росії "відповідає сьогоднішнім потребам". А крім того, у спосіб, який "повністю виходить за рамки міжнародного права", Північна Корея та Іран обіцяють або вже надсилають Росії додаткову зброю проти українців. Відтак закликав готуватися до тривалої війни.

"Мій заклик – готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість здобути вирішальну перемогу в той чи інший спосіб. Ми очікуємо затяжної війни з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території", – сказав він.

Мірча Джоане додав, що НАТО впевнене у схваленні нової фінансової допомоги Україні в Конгресі США. Він зауважив, що проблем з фінансуванням не так багато, натомість є проблема промислового потенціалу, переважно в Європі. Проте в цьому напрямі триває робота, зокрема й відповідно до плану дій військового виробництва, ухваленого у Вільнюсі.

Водночас заступник генсека НАТО застеріг від надмірного песимізму, тому що Україна має достатньо ресурсів, щоб бути успішною у війні.

"Українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами. Це не дрібниця. Ми ні за жодних умов не зможемо прийняти, щоб Росія повернулася до кордону Румунії. Нам потрібно, щоб Україна вистояла, Молдова прийшла до Європи, Грузія прийшла до євроатлантичної спільноти", – заявив Мірча Джоане.